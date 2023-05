Oficjalnie. Już wiadomo, o której Iga Świątek zagra mecz w 1/8 finału turnieju w Rzymie

Iga Świątek pokonała w niedzielę Łesię Curenko 6:2, 6:0. W kolejnej rundzie zagra z Chorwatką Donną Vekić - Ludmiła Samsonowa. Wiadomo już, kiedy się z nią zmierzy.

Znana godzina meczu Świątek, już oficjalnie

Ok. godziny 19:00 mieliśmy nieoficjalne informacje, że Świątek zagra swój mecz w ramach 1/8 finału turnieju WTA w Rzymie najwcześniej w poniedziałek o 20:30. Byłoby to drugie spotkanie w sesji wieczornej. Przed starciem z udziałem Polki zaplanowano mecz turnieju panów. Godzina spotkania liderki światowego rankingu nie mogła kolidować z godziną jej treningu. Brano też pod uwagę czas do regeneracji dla Vekić.

Organizatorzy przedstawili oficjalny plan gier na poniedziałek. Potwierdzili tym samym wcześniejsze doniesienia. Iga Świątek zmierzy się z Chorwatką na korcie centralnym w poniedziałkowy wieczór. Ten pojedynek poprzedzi starcie Stefanosa Tsitsipana z Lorenzo Sonego.

Iga Świątek mierzy w trzeci triumf z rzędu w turnieju WTA w Rzymie. Zwycięstwo w stolicy Italii pozwoli jej umocnić się na pozycji liderki rankingu przed wielkoszlemowym French Open. W Rzymie zagrała na razie dwa mecze, w których nie straciła seta, a Rosjanka Anastasija Pawluecznkowa nie ugrała ze Świątek nawet gema.

Potencjalną rywalką Świątek w ćwierćfinale będzie ktoś z pary Marketa Vondrousova (Czechy, WTA 70.) - Jelena Rybakina (Kazachstan, WTA 6.).