Świątek o geście rywalki: To naprawdę miłe. Nie ma jednak za co dziękować

Iga Świątek (1. WTA) znów udowodniła, że w turnieju WTA 1000 w Rzymie czuje się znakomicie. Zwyciężczyni tej imprezy w latach 2021 i 2022 bez problemów awansowała do 1/8 finału, pokonując 33-letnią Ukrainką Łesią Curenko (68. WTA) 6:2, 6:0. Polska tenisistka miała świetną serię, bo po przegraniu dwóch pierwszych gemów w meczu, potem wygrała aż dwanaście z rzędu.

Świątek: To naprawdę miłe i to doceniam

Iga Świątek od dawna bardzo często pokazuje swoje wsparcie dla Ukrainy, która jest atakowana zbrojnie przez Rosję. Cały czas gra też na meczach turniejowych ze wstążką w barwach flagi Ukrainy, przypiętą do czapki z daszkiem.

Tuż po zakończeniu meczu Świątek - Tsurenko, Ukrainka złapała się za swoją wstążkę w barwach Ukrainy i powiedziała coś w kierunku polskiej tenisistki. Zawodniczki serdecznie podziękowały sobie też za grę.

- Lesia podziękowała mi za wspieranie Ukrainy, ale zrobiła to także podczas turnieju w Miami. To naprawdę miłe i to doceniam. Nie ma jednak za co dziękować, bo dla mnie oczywiste jest wspieranie Ukrainy. Będę to robić, dopóki wojna się nie skończy. Wiem, że są w trudnej sytuacji, więc mam dużo empatii dla wszystkich ukraińskich zawodników - powiedziała Iga Świątek cytowana przez serwis "Ubitennis.net".

- Wiem, że wielu zawodników grało ze wstążkami na początku wojny, gdzie całe zamieszanie było trochę głośniejsze. Zdałam sobie sprawę, że niektórzy z nich je jednak już zdjęli, co jest dla mnie dość dziwne, ponieważ wciąż jest wojna, są ludzie, którzy wciąż cierpią. Zamierzam ją nosić, dopóki sytuacja się nie poprawi. Mam nadzieję, że nadal zawodnicy będą bardziej wspierać Ukrainę - dodała Świątek.

Iga Świątek w walce o ćwierćfinał turnieju w Rzymie zmierzy się ze zwyciężczynią pojedynku: Donna Vekić (24. WTA, Chorwacja) - Ludmiła Samsonowa (16. WTA, Rosja).