Iga Świątek poznała przeciwniczkę. Czwarta runda już w poniedziałek

Dla Igi Świątek pierwsze dwa mecze w Rzymie nie były zbyt dużym wyzwaniem. Polka najpierw wyeliminowała Anastazję Pawluczenkową (506. WTA), z którą wygrała 6:0, 6:0, a w niedzielę odprawiła z kwitkiem Łesię Curenko (68. WTA) - 6:2, 6:0. Liderka światowych list poznała już kolejną przeciwniczkę. Będzie nią Chorwatka Donna Vekić.

Donna Vekić kolejną przeciwniczką Igi Świątek. Pokonała Samsonową

W niedzielę wieczorem na kortach pojawiły się Donna Vekić i Ludmiła Samsonowa i to właśnie na zwyciężczynie tego pojedynku w kolejnej rundzie czekała już Iga Świątek. Mecz rozpoczął się zdecydowanie lepiej dla Samsonowej, która wygrała pierwsze cztery gemy. Wtedy gonić zaczęła Chorwatka, ale zryw pozwolił tylko na wygranie dwóch gemów. Ostatecznie set padł łupem Rosjanki, która zbliżyła się do awansu do następnej rundy.

Iga Świątek zachwyciła ekspertów. Jednoznaczna reakcja. "Imperatorka. Nieziemska"

Drugi set był już bardziej wyrównany i rozpoczął się od wygranego gema Donny Vekić. W kolejnych minutach Chorwatka zdołała wypracować nawet dwugemową przewagę. Samsonowa jednak nie pozwoliła jej uciec i doprowadziła do remisu 4:4. Ostatecznie do wyłonienia zwyciężczyni drugiego seta potrzebny był tie-break. A w nim lepsza była Vekić i w całym spotkaniu było już 1:1.

Trzecia partia toczyła się już pod dyktando Chorwatki. Ta oddała Rosjance tylko dwa gemy i ostatecznie po ponad dwuipółgodzinnej rywalizacji wygrała całe spotkanie i zameldowała się w trzeciej rundzie turnieju w Rzymie.

Iga Świątek kontra Ludmiła Samsonowa. Czwarty pojedynek w historii

Obie panie mierzyły się w przeszłości trzykrotnie. We wszystkich starciach górą była Iga Świątek, która najpierw wygrała 7:5, 6:3 na Australian Open w 2020 roku, a później wyeliminowała Vekić z rywalizacji w Dosze (2020, 6:4, 7:5). W ubiegłym roku w finale rywalizacji w San Diego również wygrała Świątek (6:3, 3,6, 6:0)

Pogromczyni Igi Świątek z Dubaju też odpadła. Bajgiel w drugim secie

Spotkanie Świątek z Vekić odbędzie się w poniedziałek podczas sesji wieczornej. Panie wyjdą na kort nie wcześniej niż o 20.30. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.