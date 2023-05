Sensacja w Rzymie. Wielka rywalka Igi Świątek odpadła już w III rundzie

Coco Gauff (5. WTA) była faworytką niedzielnego spotkania III rundy turnieju WTA 1000 w Rzymie z Czeszką Marie Bouzkovą (38. WTA). Prognozy potwierdził pierwszy set, który 19-letnia Amerykanka mimo że przegrywała w nim 0:2 i 2:3, to wygrała 6:4.

Igi Świątek apeluje do kibiców tuż po meczu

Sensacyjna porażka Gauff

Od drugiego seta na korcie zaczęły się dziać sensacyjne rzeczy. Gauff w dwóch kolejnych partiach wygrała zaledwie cztery gemy! Oba sety przegrała 2:6. W decydującym Amerykanka od stanu 2:2 przegrała cztery gemy z rzędu. Mecz trwał dwie godziny, osiem minut.

Bouzkova odniosła trzecie w karierze zwycięstwo z zawodniczką z TOP5 światowego rankingu i pierwsze na kortach ziemnych.

- Po przegranym pierwszym secie po prostu walczyłam dalej i wiedziałam, że muszę poprawić swoją grę, aby wygrać i przynajmniej pozostać w meczu. Myślę, że zrobiłam to całkiem dobrze, a potem moje gry serwisowe zaczęły działać i po prostu zaczęłam czuć się naprawdę komfortowo na korcie. Uwielbiam tu grać. Myślę, że w Europie to może być mój ulubiony turniej. Nie grałam tutaj w zeszłym roku, więc naprawdę nie mogłam się doczekać gry tutaj. Podobają mi się warunki i lubię tutejszą publiczność, to daje mi tyle energii - powiedziała Bouzkova po meczu.

Gauff w tym sezonie nie radzi sobie na kortach ziemnych. Przegrała trzy z sześciu spotkań. Wcześniej już w II rundzie odpadła z turnieju w Monachium, przegrywając z Rosjanką Anastasią Potapovą (25. WTA) 2:6, 3:6, a potem została wyeliminowana w III rundzie w Madrycie przez Hiszpankę Paulę Badosę (35. WTA) przegrywając gładko 3:6, 0:6.

Bouzkova w 1/8 finału zmierzy się z Rosjanką Weroniką Kudiermietową (12. WTA). Z Polką Igą Świątek, Czeszka może zmierzyć się dopiero w finale tej imprezy.