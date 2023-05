Magda Linette gra dalej w Rzymie! Polka poznała kolejne rywalki

Choć Magda Linette odpadła już z singlowej rywalizacji w Rzymie, to wciąż ma szansę zajść daleko w rywalizacji deblowej. W niedzielę Polka wraz z Marketą Vondrousovą awansowały do czwartej rundy zmagań po zaciętym meczu z Latishą Chan i Chao-hing Chan.

Magda Linette gra dalej w deblu. Co za mecz z Tajwankami!

Linette wraz z pozostałymi trzema tenisistkami rywalizującymi w tym spotkaniu pojawiły się na korcie punktualnie o 14:20. Zeszły z niego niemal dwie godziny później - tyle trwało ich spotkanie. Do wyłonienia zwyciężczyń potrzebne były aż dwa sety i super tie-break.

Już pierwsza partia była niezwykle wyrównana. Choć początkowo duet z Tajwanu minimalnie prowadził, to w dalszym przebiegu seta żadna ze stron nie potrafiła wyjść na większe niż jednogemowe prowadzenie. Potrzebny był tie-break. Ostatecznie Linette i Vondrousova przechyliły szalę zwycięstwa na swoją korzyść i wygrały 7:6 (9:7).

Drugi set wyglądał bardzo podobnie - jednak tylko do pewnego momentu. Od stanu 2:2 inicjatywę przejęły siostry Chan i wygrały kolejne trzy gemy. Choć Polka i Czeszka próbowały jeszcze nawiązać walkę, to set zakończył się wynikiem 6:4, a w meczu był już remis.

O tym, kto zagra w 1/8 finału zadecydował super tie-break, w którym zawodniczki nie grały na wygrane gemy, a na wygrane punkty. I tu ponownie rywalizacja przebiegała niezwykle wyrównanie - do stanu 8:8 oba duety szły niemal punkt za punkt. Przy stanie 9:8 Linette i jej partnerka miały piłkę meczową, jednak jej nie wykorzystały. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze. Polsko-czeska para wykorzystała kolejną piłkę meczową, wygrywając trzecią partię 12:10, a cały mecz 2:1.

Magda Linette poznała deblowe rywalki. Mocne przeciwniczki

W 1/8 finału deblowej rywalizacji Magda Linette i Marketa Vondrousova zmierzą się z Ludmiłą Kiczenok i Jeleną Ostapenko. Ukraińsko-łotewska para jest rozstawiona z "dwójką" podczas rywalizacji we Włoszech i to one będą faworytkami starcia. Mecz odbędzie się w poniedziałek 15 maja.