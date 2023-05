Iga Świątek dołączyła do sław tenisa. Polka goni Serenę Williams

Iga Świątek (1. WTA) po raz kolejny pokazała, że w turnieju WTA 1000 w Rzymie radzi sobie znakomicie. Zwyciężczyni tej imprezy w latach 2021 i 2022 bez najmniejszych problemów awansowała do 1/8 finału, pokonując 33-letnią Ukrainką Łesią Curenko (68. WTA) 6:2, 6:0. Polska tenisistka miała świetną serię, aż dwunastu wygranych gemów z rzędu.

Dla Igi Świątek było to już trzynaste z rzędu zwycięstwo w Rzymie. To najdłuższa taka seria zwycięstwa, odkąd miała słynna 23-krotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych, Serena Williams w latach 2012-2019. Wtedy Amerykanka wygrała aż 21 spotkań z rzędu! By pokonać rekord Sereny Williams, Świątek musiałaby wygrać tegoroczny turniej, a w przyszłym roku dotrzeć do finału (oczywiście zakładamy, że będzie rozstawiona i nie zagra w I rundzie).

Iga Świątek wygrywając z Łesią Curenko, została szóstą zawodniczką w historii tenisa, która miała serię 13 zwycięstw z rzędu w Rzymie. Oprócz niej i Williams dokonały tego tylko cztery tenisistki: Amerykanka Chris Evert, Rosjanka Maria Szarapowa, Hiszpanka Conchita Martinez oraz Argentynka Gabriela Sabatini.

To nie koniec. Świątek została też czwartą zawodniczką, której udało się wygrać trzynaście z czternastu pierwszych spotkań w Rzymie. Oprócz niej dokonały tego Sabatini, Evert oraz Monika Seles.

Iga Świątek w walce o ćwierćfinał turnieju w Rzymie zmierzy się ze zwyciężczynią pojedynku: Donna Vekić (24. WTA, Chorwacja) - Ludmiła Samsonowa (16. WTA, Rosja). Mecz ten zostanie rozegrany w niedzielę ok. godz. 17.45.