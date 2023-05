Kolejna faworytka poza turniejem w Rzymie. A jeszcze wczoraj narzekała

Pierwsze mecze turnieju WTA 1000 w Rzymie okazały się przeszkodą nie do przeskoczenia dla wielu tenisistek z czołowej dziesiątki rankingu WTA. Z turniejem pożegnały się szybko Aryna Sabalenka (2. WTA), Jessica Pegula (3. WTA), Ons Jabeur (4. WTA) oraz Caroline Garcia (5. WTA), co oznacza, że w Wiecznym Mieście z czołowej piątki pozostała jedynie Iga Świątek (1. WTA). W niedzielne wczesne popołudnie do tego grona dołączyła też Maria Sakkari (8. WTA).

Maria Sakkari od początku meczu miała problemy w meczu z Marketą Vondrousovą

Pierwszy gem i już przegrany własny serwis. Tak wyglądał początek spotkania w wykonaniu Marii Sakkari, który był zapowiedzią tego, jak dalej będzie wyglądał mecz z Marketą Vondrousovą (70. WTA). Czeszka szybko wyszła na prowadzenie 2:0 i od tamtego momentu każdy z gemów był bez większej historii. Do czasu, aż było 5:3 i serwowała Greczynka. Obroniła wtedy dwie piłki setowe, wygrała gema i chwilę później wreszcie wyrównała stan rywalizacji. Tylko cóż z tego, skoro przy kolejnym swoim serwisie zdobyła punkt i znowu Vondrousova miała przewagę przełamania. Tej już nie wypuściła i wykorzystała piątą piłkę setową w pierwszym secie, wygrywając go 7:5.

Druga partia była bardziej wyrównana, jeśli chodzi o zdobycze punktowe w poszczególnych gemach, ale dalej to Czeszka prowadziła grę. Po kilkunastu minutach wyszła na prowadzenie 3:1, konsekwentnie utrzymywała swój serwis, a na koniec ponownie przełamała rywalkę i wygrała seta, a zarazem cały mecz 7:5, 6:3.

Na pewno Sakkari może być na siebie zła za słabą skuteczność pierwszego serwisu, który pozwalał jej rywalce dochodzić do break pointów. Ósma rakieta świata miała tylko 57 proc. skuteczność pierwszego podania, a z kolei jej rywalka aż 76 proc., co ostatecznie przełożyło się na to, że w kluczowych momentach to praktycznie zawsze Vondrousova była górą.

Dzień przed meczem Maria Sakkari dała do zrozumienia, co myśli o organizatorach turnieju WTA w Rzymie

Z powodu opadów deszczu w sobotę nastąpiły przesunięcia i opóźnienia w rozgrywaniu spotkań. Z tego powodu do późnych godzin wieczornych trzeba było czekać na niedzielny plan gry. Nie w bezpośredni sposób, ale Sakkari odniosła się do postawy organizatorów, podając dalej tweeta o wymownej treści. "W Rzymie jest prawie północ, a zawodnicy wciąż nie wiedzą, o której godzinie zagrają następnego dnia? Odwołaj turniej". Greczynka wycofała się z tego pomysłu i obecnie tweet nie widnieje już na jej twitterowym profilu, lecz wciąż można go dostrzec wśród "polubionych" przez nią.

W Rzymie możemy oglądać dalej natomiast Igę Świątek. Polka o awans do następnej rundy - czwartej - powalczy w niedzielę z Łesią Curenko (68. WTA). Mecz rozpocznie się około godz. 13:00. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.