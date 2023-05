Oto rywalka dla Świątek. Nie Sabalenka i nie Rybakina. "Może pokonać każdego"

Serena Williams w swojej karierze na długo zdominowała kobiecy tenis i jest jedną z dwóch zawodniczek - obok Steffi Graff - która zdobyła karierowego Złotego Wielkiego Szlema i jedyną, która dokonała tego w grze deblowej. Od jej schyłku, a ostatecznie zakończenia kariery, panowało bezkrólewie, lecz ostatnie dwanaście miesięcy zdecydowanie należą do Igi Świątek.

Amerykański trener wierzy w rywalizacje trzech tenisistek. Choć nie wyklucza czwartej

Były trener Venus i Sereny Williams, Rick Macci, wypowiedział się o Polce oraz obecnym stanie światowego tenisa w rozmowie dla "Sportskeeda". Jego zdaniem obraz kobiecej rywalizacji jest "bardzo płynny", poza niezaprzeczalną pozycją liderki rankingu. Jednak początkowe miesiące obecnego sezonu wskazały, że Aryna Sabalenka (2. WTA), który zwyciężyła Australian Open, oraz Elena Rybakina (6. WTA), finalista tego turnieju, mogą z powodzeniem rywalizować ze Świątek.

- Czy Sabalenka, Rybakina i Iga mogą stworzyć nową "wielką trójkę" w kobiecym tenisie? Jak najbardziej. Myślę, że ta trójka to liderzy touru, co do tego nie ma wątpliwości. To byłaby trójka, która mogłaby rywalizować - wyznał Macci, w nawiązaniu do zmagań męskich, w których rywalizacja Nadala, Federera oraz Djokovicia została nazwana walką "wielkiej trójki". - Trochę zależy od powierzchni, ale z pewnością mogą stworzyć rywalizację, nie ma co do tego wątpliwości - dodał.

Amerykański trener wciąż wierzy, że do tego grona dołączy Naomi Osaka. Japonka jest byłą liderką rankingu oraz czterokrotną zwyciężczynią turnieju wielkoszlemowego. Obecnie zawiesiła karierę z powodu ciąży, ale w ostatnim czasie swojej gry w tenisa borykała się ze sporymi problemami mentalnymi, wielokrotnie wycofując się z turniejów z tego powodu. Przyznała się też do walki z depresją.

- Myślę, że nie można skreślać Osaki, kiedy wróci. Jeśli ma swój dzień, to może pokonać każdego. Mimo że Iga jest, moim zdaniem, trochę nieco wyżej - podsumował Rick Macci.

Dwa ostatnie duże turnieje WTA to finały pomiędzy Igą Świątek a Aryną Sabalenką (2. WTA), lecz w Rzymie to takiej nie dojdzie, gdyż Białorusinka przegrała już w swoim pierwszym meczu na kortach Foro Italico z Amerykanką Sofią Kenin (134. WTA). Natomiast Polka wciąż gra dalej. W trzeciej rundzie zmierzy się z Łesią Curenko (68. WTA). To spotkanie w niedzielę około godz. 12:30.