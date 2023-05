Mocny sprzeciw Linette. Nie chce takiej presji. Imponująca postawa

Magda Linette (19. WTA) rozpoczęła turniej w Rzymie od wygranej 7:6, 6:1 z Czeszką Lindą Noskovą (54. WTA). Teraz przed Polką trudniejsze zadanie, bo w trzeciej rundzie zagra przeciwko Beatriz Haddad Mai (10. WTA). "Linette od początku spotkania z Noskovą była bardzo czujna, niezmiennie skoncentrowana i ofensywna. Doświadczona Polka po prostu postanowiła zagrać z o kilkanaście lat młodszą rywalką na swoich warunkach. I zagrała" - pisał Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Historyczny moment dla polskiego tenisa. "Trudno to będzie powtórzyć"

Dla Linette najważniejsza jest autentyczność i szczerość. "Nie chcę być przyczyną"

Magda Linette udzieliła dłuższego wywiadu oficjalnej stronie WTA przy okazji turnieju w Rzymie. Jednym z tematów rozmowy była kwestia własnej wartości. W tym Polce pomaga obecność w Radzie Graczy WTA. - Nauczyłam się wiele od dziewczyn. Nie sądzę, że one zdają sobie sprawę, jak bardzo pomogły mi na korcie. Musiałam robić rzeczy, z którymi nie czułam się zbyt komfortowo. Musiałam czasami zabrać głos, co było dla mnie trudna. Ale czuję, że to dało mi pewność siebie na korcie - powiedziała. Skąd pomysł na to, żeby kandydować do Rady?

- Kiedy zaczęła się pandemia, nie podobało mi się, jak niektóre rzeczy są rozwiązywane. Chciałam pewnych zmian. Nie miałam też pewnej wiedzy, więc zwróciłam się do ludzi z WTA. Oni zasugerowali mi, by wystartować do wyborów do Rady Graczy. Drugi element był taki, że nie będę grać w tenisa wiecznie. Chciałam zająć się jakąś pracą społeczną, zdobyć doświadczenie, by potem przemawiać i argumentować swoje racje. Pomyślałam, że nie będzie lepszej praktyki niż Rada Graczy - dodała Linette, która znajduje się w Radzie m.in. z Wiktorią Azarenką.

Magda Linette podkreśla, że chce być wierna sobie i nie retuszuje zdjęć publikowanych w mediach społecznościowych. - Nie chcę być częścią tego przefiltrowanego, fałszywego wyglądu. Gdy to widzę, czuję się gorzej. Ta presja ze strony mediów społecznościowych nie jest zdrowa. Nie chcę udawać, że coś jest prawdziwe, kiedy nie jest. Zmarszczki i pryszcze są w porządku, wszystko jest ludzkie i to normalne. Nie chcę być przyczyną tego, że ktoś inny poczuje się źle. Staram się sobie przypominać każdego dnia, by akceptować samą siebie - twierdzi poznańska tenisistka.

***

Spotkanie Magdy Linette z Beatriz Haddad Maią odbędzie się w sobotę 13 maja o godz. 13:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.