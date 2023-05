ATP Rzym 2023. O której i gdzie oglądać mecz Hurkacz - Wolf? [TRANSMISJA, STREAM]

Hubert Hurkacz (15. ATP) podczas turnieju w Madrycie nie zaprezentował się z najlepszej strony i odpadł już w trzeciej rundzie po porażce 6:7, 3:6 z Borną Coriciem (16. ATP). Polak szybko będzie miał okazję do rehabilitacji. Już w sobotę rozpocznie zmagania w zawodach ATP w Rzymie.

Hubert Hurkacz rozpoczyna turniej w Rzymie. Pierwszym rywalem Jeffrey John Wolf

Jego rywalem w drugiej rundzie będzie Jeffrey John Wolf (54. ATP). Obaj tenisiści zagrają ze sobą po raz pierwszy w karierze, a faworytem tego starcia jest Hurkacz. Amerykanin w pierwszym etapie pokonał Hugo Greniera (124. ATP) 7:5, 7:5. Miał sporo kłopotów z pokonaniem niżej notowanego przeciwnika i starcie było niespodziewanie wyrównane. Trwało blisko dwie godziny.

Hurkacz najlepszy wynik w Rzymie osiągnął w 2020 roku. Wówczas dotarł do trzeciej rundy. W dwóch poprzednich edycjach bardzo zawodził i odpadał już w pierwszych etapach. W 2022 roku przegrał Z Davidem Goffinem (107. WTA) 6:7, 6:7, a rok wcześniej musiał skreczować w meczu z Lorenzo Musettim (19. WTA). Teraz Polak z pewnością liczy na poprawienie wyniku z 2020 roku. W przypadku awansu do trzeciej rundy może go jednak czekać trudne zadanie. Jego kolejnym rywalem będzie zwycięzca pary David Goffin - Alexander Zverev (22. ATP).

Hurkacz liczy również na lepszy start, niż w turnieju deblowym. Tam Polak razem z Hiszpanem Alejandro Davidovichem Fokiną (34. ATP) odpadł już w pierwszej rundzie po porażce 4:6, 6:3, 6-10 z parą Andrea Pellegrino (161. ATP) - Andrea Vavassori (145. ATP).

ATP Rzym 2023. O której dzisiaj mecz Huberta Hurkacza? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, STREAM]

Spotkanie Huberta Hurkacza z Jeffreyem Johnem Wolfem odbędzie się w sobotę około godziny 12:30. Mecz będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport lub w aplikacji Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.