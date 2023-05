Rywal spoza pięćdziesiątki rankingu postraszył Djokovicia w Rzymie

Novak Djoković (1. ATP) ostatnimi czasy nie daje swoim kibicom zbyt wiele radości. W kwietniu wystąpił w dwóch turniejach i w obydwu odpadał już w drugim swoim meczu. Najpierw w Monte Carlo wyeliminował go Włoch Lorenzo Musetti (19. ATP), a w Banja Luce przegrał ze swoim rodakiem Dusanem Lajoviciem (46. ATP). Tym razem w II rundzie turnieju w Rzymie w pierwszym secie pachniało jeszcze większą wtopą. Ostatecznie Serb się podniósł i uniknął kompromitacji.

Novak Djoković był pod ścianą, ale się nie ugiął. Mordęga już w pierwszym meczu w Rzymie

Światowej jedynce nieoczekiwanie kłopoty sprawił Tomas Martin Etcheverry (61. WTA). 23-letni Argentyńczyk mierzył się z Djokoviciem pierwszy raz w karierze i podszedł do meczu bez kompleksów. Już w otwierającym gemie go przełamał. 35-letni Serb wyrównał przy stanie 3:3, ale na tym jego kłopoty się nie skończyły. Etcheverry przy wyniku 5:4 i serwisie rywala miał dwie piłki setowe, ale nie zdołał ich wykorzystać. O losach pierwszej partii decydował więc tie-break. W nim znów lepiej rozpoczął niżej notowany tenisista. Prowadził już 3:0, a potem 5:3, ale na nic to się zdało. W decydującym momencie Djoković się przebudził i nie oddał już choćby punktu. Pokonał Argentyńczyka 7:5 i triumfował w całej pierwszej odsłonie.

W pierwszym secie Djoković popełnił aż 21 niewymuszonych błędów, co mocno rzutowało na przebiegu gry. Z każdą minutą wyglądał jednak coraz lepiej. W kolejnej partii nie miał już żadnych problemów. Wygrał do dwóch, a w ostatnim gemie pokonał Argentyńczyka do zera. Z kortu zszedł po niespełna dwóch godzinach. - Zacząłem dość wolno, ale znalazłem swój rytm pod koniec pierwszego seta. Drugi set był dobry, zwłaszcza ostatnie trzy lub cztery gemy. Jestem zadowolony ze sposobu, w jaki zamknąłem mecz - powiedział zwycięzca w pomeczowym wywiadzie na korcie.

Djoković wciąż jest zatem w grze o swój siódmy w karierze triumf w Rzymie, a zarazem obronę tytułu sprzed roku. Kolejną przeszkodą na jego drodze będzie Bułgar Grigor Dimitrow (33. ATP), który w piątek ograł Stana Wawrinkę 6:4, 7:6(3).