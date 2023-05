Iga Świątek poznała rywalkę w kolejnej rundzie. W przeszłości grały tylko raz

Iga Świątek w piątek wczesnym popołudniem awansowała do trzeciej rundy na kortach w stolicy Włoch. Polka nie dała żadnych szans Rosjance Anastasiji Pawluczenkowej i pokonała ją 6:0. 6:0. Na nazwisko kolejnej przeciwniczki przyszło jej czekać aż do wieczora i rozstrzygnięcia meczu między Łesią Curenko a Bernardą Perą.

Łesia Curenko kolejną rywalką Igi Świątek. Dwusetowa wygrana nad Perą

Jak się okazało, w trzeciej rundzie Iga Świątek zmierzy się z Łesią Curenko. Ukrainka pokonała 6:4, 6:4 Bernardę Perę, choć to Amerykanka miała lepszy początek spotkania. Pierwszy set rozpoczął się od prowadzenia Pery 4:1. Wówczas Curenko rzuciła się do odrabiania strat i najpierw doprowadziła do remisu, a potem jej łupem padła cała partia. 33-latka wygrała pięć gemów z rzędu!

Krejcikova na kursie kolizyjnym z Igą Świątek. Rywalka skreczowała

W drugiej partii Ukrainka znów szła jak błyskawica. Po zaledwie dwudziestu minutach rywalizacji prowadziła już 4:0! Pera wyglądała na całkowicie rozbitą - nie potrafiła wygrać dziewięciu kolejnych gemów! Udało się jej wygrać dopiero w piątym gemie drugiego seta (4:1). Wówczas zaczęła się pogoń Amerykanki, która doprowadziła nawet do stanu 5:4. Ostatecznie w drugim secie lepsza okazała się 33-letnia reprezentantka Ukrainy, która wygrała 6:4 i zameldowała się w trzeciej rundzie rywalizacji. To ona będzie rywalką Igi Świątek.

Świątek z Curenko mierzyły się w przeszłości tylko raz. Miało to miejsce podczas ubiegłorocznego Rolanda Garrosa. Wówczas w pierwszej rundzie wielkoszlemowej rywalizacji lepsza była Polka, która później wygrała cały turniej. W spotkaniu padł wynik 6:2, 6:0.

Wielka rywalka Świątek poza turniejem w Rzymie. Fatalna seria. A rok temu był finał

Iga Świątek poznała rywalkę. Kiedy kolejny mecz Polki?

Spotkanie Igi Świątek z Łesią Curenko odbędzie się w niedzielę 14 maja. Dokładna godzina rozpoczęcia nie jest jeszcze znana. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej. Transmisja w Canal+Sport.