Iga Świątek z niesamowitym rekordem. Dwa razy lepsza od Sereny Williams

Iga Świątek z łatwością awansowała do kolejnej rundy, czym wyłamała się z trendu, który panuje w trakcie tego turnieju. Swój udział w rozgrywkach w Rzymie zakończyły już czołowe tenisistki światowego rankingu, czyli Aryna Sabalenka, Jessica Pegula i Ons Jabeur. Poza turniejem znalazła się też m.in. Karolina Pliskova. Poza Świątek w grze pozostaje również Magda Linette.

Niesamowita statystyka Świątek. Jest dwukrotnie lepsza od Sereny Williams

Statystycy z OptaAce wyliczyli, że Iga Świątek dzięki wygranej z Pawluczenkową śrubuje kolejną niewiarygodną statystykę. Polka wygrała wynikiem 6:0 aż 12 procent swoich wszystkich setów, które zagrała w turniejach głównych rangi WTA 1000. "To najwyższy procentowy wynik od czasu wprowadzenia tego formatu w 2009 roku" - czytamy na Twitterze.

Polka wygrała 17/142 setów wynikiem 6:0. Procentowo jest to wynik lepszy od jakiejkolwiek innej zawodniczki. Jelena Rybakina wygrała ich 8/127, Bartoli 14/223, Williams 23/384, a Azarenka 30/526. Są to liczby na poziomie ok. 6 procent. Oznacza to, że wynik Igi jest dwukrotnie lepszy. Wrażenie robi też, że tylko sześć wygranych setów 6:0 dzieli Igę od zrównania się ich liczbą z Sereną Williams, która w turniejach WTA 1000 zagrała ich łącznie 384 sety.

Krejcikova na kursie kolizyjnym z Igą Świątek. Rywalka skreczowała

Świetne statystyki Świątek. Nie tylko setowe

To nie jedyny wart uwagi sukces Świątek w tym turnieju. Wygrana z Pawluczenkową oznacza też, że Świątek jest jedną z sześciu zawodniczek w historii, która wygrała 12 meczów z rzędu we włoskim turnieju. Dodatkowo jest drugą tenisistką w historii tych rozgrywek, która wygrała na tym turnieju dwa spotkania wynikiem 6:0, 6:0. Poprzedni raz taka sytuacja miała miejsce w 1981 roku.

Wiemy, kiedy zagrają Magda Linette i Hubert Hurkacz. Oto harmonogram spotkań w Rzymie

Kolejny mecz Iga Świątek zagra przeciwko Ukraińce Łesi Curenko. Tenisistki zmierzą się w niedzielę 14 maja o jeszcze nieznanej godzinie. Serdecznie zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej. Transmisję spotkania przeprowadzi Canal+Sport.