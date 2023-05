Wielka rywalka Świątek poza turniejem w Rzymie. Fatalna seria. A rok temu był finał

Choć turniej WTA w Rzymie trwa dopiero od wtorku, na kortach doszło już do kilku niespodzianek. Największą z nich było odpadnięcie genialnej w ostatnich tygodniach Aryny Sabalenki (2. WTA), która przegrała z Sofią Kenin (134. WTA). Oprócz Białorusinki w turnieju nie ma już także m.in. Anett Kontaveit czy też Karoliny Pliskovej. W piątkowe popołudnie do tego grona dołączyła Ons Jabeur.

Ons Jabeur odpadła z kolejnego turnieju. Pech nie opuszcza tenisistki

Ostatnie tygodnie nie są udane dla tunezyjskiej zawodniczki. Miesiąc temu podczas półfinału w Stuttgarcie doznała kontuzji w meczu z Igą Świątek i była zmuszona poddać mecz. Z powodu urazu nie wystąpiła na kortach w Madrycie. Powrót do rywalizacji po kontuzji także nie był zbytnio udany. Jabeur odpadła z turnieju w Rzymie już po pierwszym meczu!

Sabalenka poczuła to, co kiedyś Szarapowa. "Jak krowa na lodzie". Żadna sensacja

W piątkowe popołudnie siódma zawodniczka rankingu WTA zmierzyła się z Hiszpanką Paulą Badosą. Spotkanie od początku układało się na korzyść Hiszpanki, która pierwszą partię rozstrzygnęła zaledwie w 28 minut. Jabeur zdołała wygrać tylko jednego gema. Nieco lepiej było w drugiej partii, ale to nie wystarczyło do wyrównania stanu meczu. Badosa wygrała drugiego seta 6:4 i zameldowała się w trzeciej rundzie zmagań na kortach w stolicy Włoch.

Badosa wykazuje w ostatnim czasie wysoką formę, więc jej wygrana nie jest aż tak dużym zaskoczeniem. Turniej w Rzymie był jednak szansą na powrót do rytmu dla Jabeur. To ona w ubiegłym roku dotarła do finału imprezy, w którym przegrała z Igą Świątek. A to kolejna taka sytuacja w tym sezonie, gdy Tunezyjka przedwcześnie żegna się z zawodami. W Adelajdzie odpadła w półfinale, w Australian Open jeszcze szybciej. Podobnie było w Indian Wells czy Miami Open. Odbudowała się dopiero w Charleston, gdzie właśnie na tzw. mączce wygrała pierwszy turniej w tym roku. Kilkanaście dni później zagrała na tej samej nawierzchni w Stuttgarcie, gdzie skreczowała w czasie pierwszego seta przeciwko Świątek. A teraz nadeszło jej pierwsze spotkanie w Rzymie i porażka z Badosą.

Organizacyjna klapa w Rzymie. Kolejna taka sytuacja podczas meczu Igi Świątek

Porażka z Badosą oznacza, że Jabeur może stracić siódme miejsce w rankingu WTA. Będące tuż za nią Maria Sakkari i Daria Kasatkina wciąż są w grze o końcowy triumf i mogą wyprzedzić Tunezyjkę. A przypomnijmy, że jeszcze niespełna rok temu Jabeur była wiceliderką rankingu i była najgroźniejszą rywalką Igi Świątek.