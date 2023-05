Bolesne przywitanie Hurkacza z Rzymem. Przegrał już w pierwszej rundzie turnieju deblowego

Ostatnie tygodnie nie były udane dla Huberta Hurkacza (15. ATP). Odpadł już w 1/8 finału w Monako, z kolei w Madrycie przygodę z turniejem zakończył na etapie III rundy. Polak liczy, że przełamanie nadejdzie w trwającym ATP 1000 w Rzymie. Rywalizację rozpocznie od II rundy, w której zmierzy się z Jeffreyem Johnem Wolfem (54. ATP). I choć mecz zaplanowano na sobotę 13 maja, to 26-latek pojawił się na korcie dzień wcześniej - wystąpił w spotkaniu deblowym w parze z Alejandro Davidovichem Fokiną (34. ATP). Nie był to jednak wymarzony początek przygody z włoskimi kortami.

Porażka Hurkacza w Rzymie. Polak odpadł z rywalizacji deblowej

Pierwszymi rywalami pary polsko-hiszpańskiej byli Andrea Pellegrino (161. ATP) oraz Andrea Vavassori (145. ATP), którzy przystąpili do turnieju z "dziką kartą". W związku z tym faworytami starcia byli Hurkacz oraz Fokina. Jednak już początek meczu pokazał, że o zwycięstwo będzie bardzo trudno.

Najpierw rywalizacja była wyrównana, a każdy z duetów wygrywał przy własnym podaniu. W czwartym gemie polsko-hiszpańska para miała nawet okazję przełamać przeciwników, ale ostatecznie nie wykorzystała szansy, co chwilę później się zemściło. W gemie numer siedem Hurkacz i Fokina popełnili kilka prostych błędów, z których bezkompromisowo skorzystali rywale i doprowadzili do przełamania. Później walka toczyła się gem za gem, co sprzyjało Włochom i ostatecznie to na ich konto powędrował pierwszy set - 6:4.

W drugiej odsłonie rywalizacji polsko-hiszpańska para zabrała się do pracy. Choć w trzecim gemie rywale mieli aż cztery breakpointy, to za każdym razem Hurkacz z partnerem wychodzili z nich obronną ręką. Co więcej, w czwartym gemie przełamali przeciwników i wyszli na prowadzenie 3:1, którego nie oddali do końca. Ostatecznie set zakończył się ich zwycięstwem - 6:3.

Polsko-hiszpański duet miał szanse na wygraną, ale to rywale utrzymali nerwy na wodzy

O losach rywalizacji zadecydował super tie-break. Już przy pierwszym podaniu polsko-hiszpański duet przełamał przeciwników, ale ci bardzo szybko się zrewanżowali. Później Hurkacz oraz Fokina ponownie wygrali przy serwisie rywali, zbudowali nawet przewagę dwóch gemów, ale nie byli w stanie jej utrzymać. Zostali trzykrotnie przełamani i ostatecznie to włoska para triumfowała 10-6 i w całym meczu 2:1.

Tym samym Hurkaczowi pozostała już tylko rywalizacja w singlu. Najlepszym wynikiem Polaka na rzymskich kortach była III runda w 2020 roku. Wówczas musiał uznać wyższość Argentyńczyka Diego Schwartzmana (91. ATP).