Świątek zmiotła rywalkę z kortu. Oto reakcja Polki po zwycięstwie. Wielka klasa

Iga Świątek nie mogła lepiej rozpocząć turnieju w Rzymie. W swoim pierwszym meczu nie dała najmniejszych szans Rosjance Anastazji Pawluczenkowej (504. WTA). Zwycięstwo 6:0, 6:0 zapewniła sobie w nieco ponad godzinę i ekspresowo zameldowała się w kolejnej rundzie.

Iga Świątek zmiażdżyła rywalkę. Po meczu pokazała skromność. "Nie chcę poczuć się zbyt pewna siebie"

Rzym to dla Polki z pewnością wyjątkowe miejsce. Rok temu po raz pierwszy w karierze obroniła w nim tytuł. W tej edycji będzie miała szansę uczynić to po raz drugi. - Na pewno lubię grać tutaj i jest mi miło tu wrócić. Czerpię doświadczenia z poprzednich występów, ale szczerze powiedziawszy, traktuję turniej w Rzymie jak nową przygodę. Nie chcę poczuć się zbyt pewna siebie, muszę być przygotowana na każde okoliczności - stwierdziła raszynianka w pomeczowym wywiadzie na korcie.

Świątek jak imperatorka. To już 26. raz z rzędu. Robi to, czego rywalki nie potrafią

Nasza najlepsza tenisistka jest teraz główną faworytką do zwycięstwa w całym turnieju. Zwłaszcza po tym, jak w czwartek już w II rundzie pożegnała się z nim światowa dwójka i zwyciężczyni z Madrytu - Aryna Sabalenka. Białorusinka sensacyjnie uległa Amerykance Sofii Kenin (134. WTA) 6:7(4), 2:6. Świątek została zapytana więc o to, jak ocenia tegoroczną konkurencję, co z pewnością miało nawiązywać do wpadki jej najgroźniejszej rywalki. Polka zareagowała, jak na mistrzynię przystało. - Skupiam się na sobie, staram się pracować jeszcze ciężej, grać coraz lepiej, rozwijać się. Jestem skupiona na następnym meczu, a nie na rezultatach innych zawodniczek - ucięła temat 21-latka.

Iga Świątek rozgromiła rywalkę. Droga do finału już znana. Łatwo nie będzie [DRABINKA]

Do finału w stolicy Włoch jeszcze daleka droga. Następny krok trzeba wykonać w III rundzie. W niej Świątek zmierzy się ze zwyciężczynią starcia pomiędzy Łesią Curenko (68. WTA) z Ukrainy i Amerykanką Bernardą Perą (32. WTA).