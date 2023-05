Świątek zachwyciła. Media oszalały. "Ponownie otwiera piekarnię w Rzymie"

Iga Świątek (1. WTA) kapitalnie rozpoczęła obronę tytułu w WTA 1000 w Rzymie. W I rundzie otrzymała wolny los, z kolei na drugim etapie rywalizacji zmierzyła się z Anastasiją Pawluczenkową (506. WTA). Polka już od początku narzuciła szybkie tempo i całkowicie rozgromiła rywalkę. Dość powiedzieć, że mecz trwał nieco ponad godzinę, a 21-latka nie oddała ani jednego gema, po raz kolejny w karierze zaliczając tzw. bajgiel (set wygrany do zera).

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek niszczy marzenia rywalek. Coś niebywałego

Zagraniczne media nie kryją zachwytu nad Świątek. "Wybitny pokaz siły"

Po spotkaniu zagraniczne media były zachwycone poziomem gry Świątek. Podkreślono, że zgodnie z oczekiwaniami liderka rankingu WTA nie dała żadnych szans Rosjance. Portal PuntoDeBreak nawiązał nawet do wspomnianych bajgli. "Świątek ponownie otwiera swoją piekarnię w Rzymie" - brzmi tytuł.

Świątek jak imperatorka. To już 26. raz z rzędu. Robi to, czego rywalki nie potrafią

"Traktujemy to już jak coś naturalnego, ale sposób, w jaki Polka rozstrzyga niektóre mecze, jest skandaliczny. W piątek zagrała przeciwko Pawluczenkowej, a wynik mówi sam za siebie: 6:0 i 6:0. Słynna polska piekarnia po raz kolejny wywiesiła napis 'Otwarte'. Zrobiła to tuż przed sfrustrowanym spojrzeniem rywalki, która musiała przeżyć jeden z tych okropnych dni na korcie. Kolejny wybitny pokaz siły Świątek" - czytamy.

O "piekarni" Polki wspomina też serwis Tennisuptodate.com. Dziennikarze podkreślili, że to nie pierwszy raz, kiedy Świątek wygrała na kortach w Rzymie, nie tracąc ani jednego gema. Podobnie było w finale w 2021 roku - wówczas równie widowiskowo rozbiła Karolinę Pliskovą (14. WTA).

"Pierwsza rakieta świata zaserwowała Czeszce podwójnego bajgla kilka lat temu, a teraz zrobiła to ponownie, choć nie był to finał, a tylko II runda". Ich zdaniem Świątek znakomicie powetowała sobie porażkę z Aryną Sabalenką (2. WTA) w finale w Madrycie. "Dzisiaj wyładowała całą swoją złość na Pawluczenkowej. Wygranie aż 6:0, 6:0 nie jest łatwe, ponieważ wymaga wysokiego skupienia przez długi czas. Świątek była wspaniała" - czytamy.

Świątek ma szanse przejść do historii

Z kolei portugalski portal Bola Amarela zażartował, że Polka zainspirowała się trwającym wyścigiem Giro d'Italia i już na początku uciekła czołówce. "Nie, to nie Giro! Mimo wszystko Świątek wyglądała na rozpędzoną i niemal na rowerze wjechała do III rundy. Pokazała klasę i prawdziwie znokautowała Pawluczenkową. Rosjanka miała tylko dwie okazje do wygrania gema, co pokazuje skalę nokautu, który miał miejsce na korcie centralnym Foro Italico" - czytamy.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Iga Świątek rozgromiła rywalkę. Droga do finału już znana. Łatwo nie będzie [DRABINKA]

W III rundzie Świątek zmierzy się z wygraną starcia Łesia Curenko (68. WTA) - Bernarda Pera (32. WTA). W tym roku Polka broni tytułu po raz drugi z rzędu. Jeśli uda jej się triumfować w całym turnieju, wówczas będzie trzecią tenisistką, która tego dokonała. Takim wyczynem na rzymskich kortach mogą pochwalić się Chris Evert (1980, 1981, 1982) i Conchita Martinez (1993, 1994, 1995, 1996).