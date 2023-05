Iga Świątek rozgromiła rywalkę. Zna już drogę do finału. Łatwo nie będzie [DRABINKA]

Iga Świątek (1. WTA) rozpoczęła turniej WTA 1000 w Rzymie w kapitalny sposób i rozgromiła Anastasiję Pawluczenkową 6:0, 6:0 i awansowała do trzeciej rundy zmagań. Polka triumfowała we Włoszech dwa lata z rzędu i znów jest zdecydowaną faworytką do końcowego zwycięstwa. Prawdopodobnie nie uniknie jednak trudnych starć z wymagającymi rywalkami.

Iga Świątek w III rundzie WTA 1000 w Rzymie. Już czeka na kolejną rywalkę

Polska tenisistka w kolejnej rundzie turnieju zagra ze zwyciężczynią starcia Łesii Curenko (68. WTA) z Bernardą Perą (32. WTA). Faworytką tego meczu jest Amerykanka, ale ostatecznie rozstrzygnięcie poznamy dopiero w piątek po południu. Mecz zaplanowano po godzinie 17:15.

Świątek perfekcyjna w Rzymie. Nie zostawiła Rosjance złudzeń. Niezwykle rzadki wynik

Świątek trafiła do górnej drabinki turnieju, a w niej znajduje się wiele znakomitych zawodniczek. W trzeciej rundzie zameldowały się Julia Grabher (89. WTA), Maria Sakkari (8. WTA) i Ludmiła Samsonowa (16. WTA). To właśnie Rosjanka może zagrać z Polką w czwartej rundzie, jeśli wygra z triumfatorką starcia Dony Vekić (24. WTA) z Aliaksandrą Sasnowicz (44. WTA). Na drodze Światek do finału stanąć mogą jeszcze m.in. Jelena Rybakina (6. WTA), Ons Jabeur (7. WTA), Paula Badosa (35. WTA), Jelena Ostapenko (20. WTA) i Barbora Krejcikova (13. WTA).

Polka uniknęła wielu znakomitych zawodniczek, z którymi może spotkać się dopiero w finale. Wśród nich są m.in. Caroline Garcia (4. WTA), Coco Gauff (5. WTA), Wiktoria Azarenka (17. WTA) i Magda Linette (19. WTA).

Rewolucyjny pomysł. Iga Świątek zagra ze specjalnym urządzeniem

Drabinka Igi Świątek do finału WTA 1000 w Madrycie: