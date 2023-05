Świątek lepiej zacząć nie mogła. Perfekcja w Rzymie. Nokaut na Rosjance

Piątkowy mecz Igi Świątek był pierwszym od przegranego finału turnieju w Madrycie. Wówczas Polka musiała uznać wyższość Aryny Sabalenki (2. WTA), która rozegrała doskonałe spotkanie i sięgnęła po kolejne trofeum w sezonie 2023.

Dominacja z przerwami na błędy

Choć wszyscy sympatycy tenisa są świadomi przewagi Igi Świątek nad rywalkami na kortach ziemnych, łatwość, z jaką radzi sobie w każdym kolejnym meczu jest niezwykła. Bardzo dobrze było to widać na samym początku spotkania, gdy Polka od razu zaczęła z wysokiego "C", robiąc to, co jej się podobało.

To dało efekt w wyniku spotkania, który od początku wskazywał, kto jest lepszy na korcie. Polka nie tylko zdołała utrzymać swoje podanie, ale również dwa razy przełamała rywalkę, wychodząc na prowadzenie 4:0. Wówczas zaczęły się pierwsze drobne kłopoty, które spowolniły rozwój wydarzeń.

Przy trzecim gemie serwisowym Świątek miała pierwsze drobne problemy z domknięciem rywalizacji. Co prawda mimo walki na przewagi Pawluczenkowa miała zaledwie jeden break point, lecz gem trwał nieco dłużej niż potrzebne. Podobnie było chwilę później. Choć Polka prowadziła 40:0 i miała trzy piłki setowe, Rosjanka zdołała wrócić do gry i mieć nawet szansę na zgarnięcie gema. Ostatecznie jednak to Świątek okazała się lepsza, wykorzystując siódmą piłkę setową i wygrywając seta 6:0.

Powtórka z rozrywki

W drugim secie sytuacja wyglądała bardzo podobnie, choć z punktu na punkt dominacja Igi Świątek tylko się powiększała. Po utrzymaniu podania, w drugim gemie Polka miała trzy punkty na przełamanie, lecz wykorzystała dopiero ostatni z nich.

Jeszcze dynamiczniej zrobiło się w gemie nr 4, drugim przy podaniu Pawluczenkowej. Wówczas Rosjanka całkowicie nie mogła znaleźć swojego rytmu, a to było wodą na młyn dla Polki. Najlepsza tenisistka świata zdołała zdobyć cztery punkty z rzędu i przełamać rywalkę na sucho, podkreślając swoją dominację.

W kolejnych dwóch gemach, zamykających spotkanie, Rosjanka zdołała zdobyć już jedynie cztery punkty. Było to jednoznaczne ze zwycięstwem Igi Świątek 6:0 6:0 i pewnym awansem do trzeciej rundy turnieju w Rzymie.

W niej rywalkom znakomicie dysponowanej Polki będzie zwyciężczyni pojedynku Łesii Curenko (68. WTA) z Bernardą Perą (32. WTA). Zawodniczki zmierzą się ze sobą jeszcze w piątkowe popołudnie.