Rosjanie z trwogą piszą o Idze Świątek. "Inny kaliber"

Świetną formę w ostatnich tygodniach prezentuje Iga Świątek (1. WTA). 21-latka wygrała niedawno turniej w Stuttgarcie, natomiast w ubiegłym tygodniu doszła do finału zawodów w Madrycie. Uległa tam jednak swojej aktualnie największej rywalce, Arynie Sabalence (2. WTA) 3:6, 6:3, 3:6. Już w piątek rozegra pierwszy mecz podczas turnieju w Rzymie i zmierzy się w nim z Anastasiją Pawluczenkową (506. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Julita Piasecka MVP finału TAURON Ligi. "Wygrałyśmy jako drużyna". ŁKS Commercecon Łódź o krok od mistrzostwa

Rosyjskie media piszą o starciu Świątek - Pawluczenkowa. Ostrzegają krajankę. "Inny kaliber"

Spotkanie II rundy turnieju WTA 1000 w stolicy Włoch nie uszło uwadze rosyjskich mediów, które emocjonują się już starciem rodaczki z najlepszą tenisistką świata. Portal vseprosport.ru postanowił przypomnieć ostatnie występy Świątek w Rzymie. "Dwa lata z rzędu odnosiła tutaj zwycięstwo. W ubiegłym roku była jak huragan i błyskawicznie doszła do finału, gdzie łatwo pokonała Ons Jabeur 6:2, 6:2" - zakomunikowano.

Pawluczenkowa bardzo dobrze pokazała się w I rundzie włoskich zawodów, w której rozbiła Włoszkę Sarę Errani (78. WTA) 6:1, 6:1. Poprzeczka idzie jednak zdecydowanie do góry. "Czeka ją teraz zawodniczka innego kalibru" - podkreśla portal Playmaker24.ru.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Białorusini wiedzą, czemu Sabalenka przegrała. Już ją wytłumaczyli

Championat.com zwrócił uwagę na ubiegły rok w wykonaniu Pawluczenkowej. Rosjanka rozegrała w nim zaledwie pięć spotkań, co było spowodowane licznym kontuzjami. Dziennikarze portalu wierzą jednak, że jest w stanie wrócić do formy z 2021 roku, kiedy dochodziła do finału Roland Garros. "Stara się wrócić do formy, którą prezentowała przed kontuzją. Konfrontacja z pierwszą rakietą świata będzie doskonałą okazją, aby sprawdzić jej dyspozycję przez kolejnymi wyzwaniami" - napisano.

"Nie czuję presji". Iga Świątek odbija piłeczkę do Sabalenki

Starcie Świątek - Pawluczenkowa rozpocznie się w piątek 12 maja, nie wcześniej niż o godzinie 13:00 polskiego czasu. Transmisję z tego spotkania turnieju WTA 1000 w Rzymie będzie można oglądać na antenie Canal+ Sport. W internecie dostępny będzie stream na Canal+ ONLINE. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej z tego wydarzenia na Sport.pl, oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.