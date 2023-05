"Nie czuję presji". Iga Świątek odbija piłeczkę do Sabalenki

Iga Światek (1. WTA) ma za sobą dwa kapitalne turnieje. Najpierw wygrała zawody w Stuttgarcie, pokonując w finale Arynę Sabalenką (2. WTA) 6:3, 6:4, a później przegrała z Białorusinką dopiero w finale w Madrycie 3:6, 6:3, 3:6. Rywalizacja miała zostać przedłużona w Rzymie, ale Sabalenka pożegnała się z turniejem już po pierwszym meczu. Nie oznacza to jednak, że kulminacyjny moment ich zmagań nie nastąpi na nadchodzącym wielkimi krokami Roland Garros.

REKLAMA

Zobacz wideo Julita Piasecka MVP finału TAURON Ligi. "Wygrałyśmy jako drużyna". ŁKS Commercecon Łódź o krok od mistrzostwa

Aryna Sabalenka odpadła z WTA 1000 w Rzymie. To ona motywuje Igę Świątek

Rywalizacja Igi Świątek z Aryną Sabalenką trwa od poprzedniego roku. Obie zawodniczki są świadome umiejętności rywalki i wiedzą, że w bezpośrednich starciach potrzebują dodatkowej motywacji i siły. - Ona zdecydowanie czyni mnie lepszą zawodniczką i bardzo się cieszę, że gramy w finałach - mówiła w rozmowie z Eurosportem Sabalenka. Z kolei Świątek również postanowiła pochwalić rywalkę w rozmowie z tą samą stacją.

- Mając naprzeciw siebie kogoś tak dobrego jak Aryna, jestem zmotywowana i czuję się tak, jakbym cały czas musiała być gotowa do gry - przyznała raszynianka. W podobnym tonie Sabalenka wypowiadała się o Idze Świątek po finale w Madrycie. - Jak zawsze, spotkanie z Igą to ciężka bitwa, ona popycha mnie do granic możliwości. Bardzo ją szanuję, jest świetną zawodniczką, a to, co zrobiła w zeszłym sezonie i nadal robi, jest czymś, co naprawdę motywuje cię do poprawy, do ciężkiej pracy - mówiła Białorusinka. W Rzymie najlepsze zawodniczki świata się nie spotkają. Zapowiada się jednak pasjonująca walka na kortach Rolanda Garrosa. W tamtejszym Wielkim Szlemie Świątek wygrała już dwa razy i to tam nastąpi kulminacyjny moment rywalizacji z minionych tygodni. 21-latka wydaje się jednak nie stresować.

Sabalenka w pięciu słowach skomentowała swoją klęskę w II rundzie w Rzymie

Iga Świątek po trzeci triumf na Roland Garros? "Raczej się tym nie przejmuję"

Po dwóch wielkich wygranych we French Open Świątek będzie główną kandydatką do kolejnego triumfu. Tamtejsze korty niezwykle jej odpowiadają i eksperci jasno wskazują, że ma największe szanse na wygraniu tytułu. - Nie czuję presji związanej z rolą faworytki. Raczej się tym nie przejmuję. Z dużą łatwością odcinam się od wszystkich mediów, również społecznościowych, by skupić się na mojej pracy i grze w tenisa - wskazuje liderka WTA. Podobna presja spływała na nią w zeszłym roku, ale wtedy Polka kapitalnie sobie z nią poradziła.

- Czasami zdarzają się wzloty i upadki, ale w zeszłym roku udało mi się zostawić to wszystko za sobą i po prostu grać swoją grę. Zresztą bardzo lubię grę na mączce, więc mam nadzieję, że teraz również skupię się tylko na tym - dodała.

Znamy kolejną rywalkę Linette w Rzymie. Bardzo trudne zadanie przed Polką

Wydaje się, że Świątek pokonała już trudności z początku sezonu, gdzie odpadała w 1/8 finału Australian Open i w półfinale Indian Wells. Po kontuzji wróciła do znakomitej dyspozycji, co po raz kolejny będzie mogła potwierdzić na kortach w Rzymie.

- Myślę, że to już za mną. Z drugiej strony, sezon jest długi i przychodzą w nim różne momenty. Nie mogę oczekiwać, że cały czas będę na właściwej ścieżce. Na początku roku było to nieco trudniejsze niż zwykle. Ale udało mi się nad tym popracować i przejść przez ten czas. W Dosze i w Dubaju na nowo znalazłam swój rytm i udało mi się go utrzymać. Mam nadzieję, że już do końca roku - podsumowała 21-latka.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Pierwszy mecz Igi Świątek turnieju WTA 1000 w Rzymie zaplanowano na piątek 12 maja o godzinie 13:00. Jej rywalką będzie Rosjanka Anastazja Pawluczenkowa (506. WTA), która wcześniej ograła Sarę Errani (78. WTA) 6:1, 6:1. Z kolei Roland Garros rozpocznie się 28 maja.