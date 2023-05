Sabalenka odpadła już w Rzymie, ale zdążyła wypalić: Nadal nas nienawidzą

Wiceliderka rankingu WTA Aryna Sabalenka opowiadała ostatnio o fali hejtu, z jaką mierzy się ze względu na narodowość. Na konferencji prasowej przed rozpoczęciem turnieju w Rzymie Białorusinka została zapytana, co się w zmieniło w tej sprawie i o wyzwania, z jakimi musi się mierzyć.

Sabalenka o narodowości

- Cóż, to trudne pytanie, ponieważ wszystko, co chciałabym powiedzieć, może zostać zmanipulowane. Trudno o tym mówić. Co dokładnie masz na myśli, pytając o "zmianę"? Ci, którzy nas wcześniej nienawidzili, nasz kraj, skąd pochodzimy, nadal nas nienawidzą - powiedziała Sabalenka.

Druga rakieta świata przyznała, że nie sądzi, by sytuacja uległa zmianie i musi ją zaakceptować oraz unikać myśli, że to jej wina. - To się nie zmieniło i nie sądzę, by doszło do zmiany. Cieszę się, że jesteśmy dopuszczeni do gry i że WTA robi wszystko, co w ich mocy, aby poradzić sobie z tą sytuacją tak dobrze, jak tylko potrafi - dodała Sabalenka.

Sabalenka twierdzi, że zawodnicy z Rosji i Białorusi nie są w żaden sposób odpowiedzialni za to, co dzieje się obecnie w Ukrainie. - Jedyne co się dla mnie zmieniło to fakt, że choć nie przestałam o tym myśleć, to skupiłam się jednak na tym, co robię i zrozumiałam, że nic złego nie zrobiłam Ukraińcom. To nie jest ani moja wina, ani rosyjskich i białoruskich sportowców. Jesteśmy tylko sportowcami, którzy robią to, co w ich mocy i uprawiają sport. To jedyne, co pomaga mi zachować koncentrację i po prostu grać w tenisa - zakończyła tenisistka.

Łukaszenka chwali

Od początku wojny w Ukrainie Aryna Sabalenka apeluje by nie mieszać sportu z polityką. Sama jednak nie raz spotykała się z białoruskim dyktatorem Aleksandrem Łukaszenką. Ten po jej ostatniej wygranej w Madrycie w finale z Igą Świątek powiedział: "Droga Aryno! Gratulujemy kolejnego triumfu, wspaniałego triumfu w turnieju w Madrycie. Dziękujemy za radość, którą dałaś milionom fanów tuż przed Dniem Zwycięstwa (wygrana ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami podczas drugiej wojny światowej - przyp.red.)".

Sabalenka przekonywała wcześniej, że nie ma wpływu na to, że Łukaszenka wypowiada się na jej temat. - Jestem przekonana, że to nie pomaga. Nie wiem, co powiedzieć, bo on może komentować moją grę. Powtórzę, nie mam nic wspólnego z polityką. Jestem tylko sportowcem z Białorusi, po prostu staram się dawać z siebie wszystko i skupić na sobie - oznajmiła.

Aryna Sabalenka notuje najlepszy sezon w karierze. W styczniu wygrała Australian Open, to jej pierwszy tytuł wielkoszlemowy w singlu. W Indian Wells doszła do finału, gdzie przegrała Jeleną Rybakiną, którą wcześniej pokonała w Melbourne. W Stuttgarcie nie dała rady Idze Świątek w decydującym spotkaniu, ale zrewanżowała się Polce dwa tygodnie później w Madrycie. Dzięki tym sukcesom Białorusinka pozostaje liderką rankingu WTA Race, obejmującego rezultaty z 2023 roku.

W Rzymie Sabalenka odpadła niespodziewanie już po pierwszym meczu. W czwartej w drugiej rundzie nie dała rady Amerykance Sofii Kenin, mistrzyni Australian Open 2020 i finalistce Roland Garros 2020.