Hiszpan Carlos Alcaraz jest obecnie wiceliderem rankingu ATP, ale jest niemal pewne, że po rozpoczętym już turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie przejmie pozycję lidera. Niemal, bo Hiszpan musi rozegrać tylko mecz II rundy z innym Hiszpanem Albertem Ramosem Vinolasem (ATP 72), by zapewnić sobie wyprzedzenie obecnie prowadzącego Novaka Djokovicia.

Z czego to wynika? Wszystko dlatego, że Djokovicia i Alcaraza przed tym turniejem dzieliło tylko pięć punktów. A w Rzymie Novak Djoković broni aż 1000 punktów za zwycięstwo, podczas gdy Alcaraz w nim przed rokiem w ogóle nie wystąpił. To oznacza, że tylko 10 punktów Hiszpana za II rundę, nawet przy obronie tytułu przez Serba doprowadzi do zmiany lidera przed wielkoszlemowym Roland Garros.

Alcaraz usłyszał od kibica: "Kawał g***a". Reakcja Hiszpana - bezcenna

Przygotowując się do spotkania z Ramosem Vinolasem, Carlos Alcaraz odbył na rzymskich kortach kilka treningów. Idąc na jeden z nich, usłyszał gorzkie słowa od jednego z kibiców, który nazwał go "pezzo di merda", czyli "kawałem g***a".

Co na to Alcaraz? 20-latek odwrócił się w stronę niekulturalnego fana i skwitował tę obelgę tylko szerokim uśmiechem.

Carlos Alcaraz zalicza naprawdę udany powrót po kontuzji. Hiszpan wygrał turnieje na kortach ziemnych w Barcelonie i Madrycie. Teraz przed nim Rzym, a następnie próba zdobycia drugiego tytułu wielkoszlemowego w karierze na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. W zeszłym roku młody Hiszpan dotarł tam do ćwierćfinału, gdzie po pasjonującym pojedynku przegrał z Niemcem Alexandrem Zverevem.