Świat reaguje na sensacyjną porażkę Sabalenki. Nie mają litości

Aryna Sabalenka wywołała istny szok w świecie kobiecego tenisa. Druga rakieta świata po finale w Stuttgarcie i wygranej w Madrycie odpadła w turnieju w Rzymie i to w momencie, gdy najmniej można było się tego spodziewać. Już w drugiej rundzie (w pierwszej miała wolny los) jej pogromczynią okazała się Sofia Kenin (WTA 134.), która od zwycięstwa w Australian Open w 2020 r. znacząco obniżyła loty.

Aryna Sabalenka przegrała już w pierwszym meczu w Rzymie. "Piekielny kop"

Światowe media nie ukrywały zdziwienia tym faktem. - To piekielny kop w czołówce kobiecego tenisa! W czwartek wieczorem w Rzymie światowa dwójka i niedawna królowa Madrytu Aryna Sabalenka brutalnie spadła z piedestału, bezceremonialnie upomniana przez powracającą Sofię Kenin - pisze francuskie L'Equipe.

Białorusinka musi teraz mierzyć się ze słowami krytyki. - Zwyciężczyni z Madrytu Aryna Sabalenka zawiodła w swoim pierwszym występie na imprezie WTA Tour 1000 w Rzymie - czytamy na niemieckim portalu www.tennisnet.com. - Sabalenka wydawała się niecierpliwa i bez potrzeby popełniła ponad 30 błędów - wylicza serwis.

Koniec dominacji Sabalenki? "Ważny sygnał ostrzegawczy"

"Kenin sprowadza Sabalenkę na ziemię" - tak brzmi z kolei tytuł w hiszpańskim serwisie Puntodebreak. - To ważny sygnał ostrzegawczy dla Białorusinki, która we wszystkich rozegranych w tym sezonie rozgrywkach doszła do ćwierćfinału - czytamy.

Porażkę Sabalenki rozpatrywano także w kontekście nadchodzącego turnieju na kortach Rolanda Garrosa i ewentualnej rywalizacji z Igą Świątek. Ten rusza za nieco ponad 10 dni. - W ten sposób 24-letnia Amerykanka przerwała znakomity początek sezonu Białorusinki na kortach ziemnych, choć to w niej upatrywano główną faworytkę zbliżającego się wielkimi krokami French Open, zwłaszcza po jej ostatnim zwycięstwie w Madrycie nad światowym numerem jeden i obrończynią tytułu w Paryżu Iga Świątek - zauważa francuski Eurosport.

Czwartkowy mecz to także wielkie święto Sofii Kenin. Amerykanka po kiepskim okresie w końcu może złapać wiatr w żagle. - Odmłodzona Kenin ogłusza rozstawioną z numerem 2 Sabalenkę w drugiej rundzie w Rzymie. To jej pierwsze zwycięstwo nad zawodniczką z pierwszej dziesiątki od czasu, gdy pokonała Ashleigh Barty na Australian Open w 2020 roku, kiedy to zdobyła swój jedyny jak dotąd tytuł wielkoszlemowy - odnotowuje dla odmiany tennismajors.com.