Hubert Hurkacz poznał pierwszego rywala w Rzymie. Będzie faworytem

Hubert Hurkacz (15. ATP) w sobotę 13 maja rozpocznie rywalizację w prestiżowym turnieju ATP w Rzymie. Polak w poprzednich edycjach był w stanie co najwyżej dotrzeć do trzeciej rundy. Teraz z pewnością będzie próbował ten wynik poprawić. Aby go wyrównać, wystarczy jedynie pokonać w II rundzie Jeffreya Johna Wolfa (54. ATP). Wrocławianin w tym starciu będzie faworytem.

REKLAMA

Zobacz wideo Traktowanie sędziów? Listkiewicz nie kryje oburzenia

Hubert Hurkacz poznał rywala. Amerykanin miał problemy z lucky loserem

Amerykanin właśnie zapewnił sobie awans. 24-latek w czwartek pokonał Francuza Hugo Greniera (124. ATP), który do turnieju dostał się jako lucky loser. Mimo sporej różnicy w światowym rankingu pomiędzy oboma zawodnikami starcie było wyjątkowo wyrównane. Wolf zwyciężył 7:5, 7:5. Panowie spędzili na korcie godzinę i 46 minut.

Znamy godzinę piątkowego meczu Igi Świątek w Rzymie

O wygranej Wolfa w obu partiach zadecydowała odporność psychiczna w ostatnim gemie. W obydwu przypadkach Grenier miał okazję doprowadzić do tie-breaka i dwukrotnie przegrywał przy własnym serwisie. Wolf z zimną krwią wykorzystał za to pierwszego breakpointa - tak w pierwszej, jak i drugiej odsłonie.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Na kortach w Rzymie Hurkacz najlepiej poradził sobie w 2020 r. Wówczas awansował do trzeciej rundy, w której musiał uznać wyższość Argentyńczyka Diego Schwartzmana. Rok i dwa lata temu było jednak znacznie słabiej. Odpadał bowiem już w pierwszych runach. W 2022 r. zadecydował o tym dramatyczny pojedynek z Belgiem Davidem Goffinem, a rok wcześniej wrocławianin skreczował w starciu z Lorenzo Musettim. Tym razem nie musiał rozpoczynać zmagań tak wcześnie. W Rzymie jest rozstawiony z numerem 14 i miał wolny los.

Doświadczona Amerykanka nie dała szans Magdalenie Fręch. Polka odpadła w II rundzie w Rzymie

Spotkanie Hurkacz - Wolf odbędzie się w sobotę 13 maja. Będzie to pierwsze bezpośrednie stracie obu tenisistów. Organizatorzy nie podali jeszcze dokładnej godziny jego rozpoczęcia.