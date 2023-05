Absolutna sensacja w Rzymie. Trzecia tenisistka świata wyleciała z turnieju

Taylor Townsend dostała się do turnieju głównego turnieju w Rzymie po przejściu kwalifikacji. Amerykanka obecnie zajmuje 168. miejsce w rankingu WTA. Nic więc dziwnego, że była autsajderem w starciu z trzecią rakietą świata - Jessiką Pegulą.

REKLAMA

Zobacz wideo Julita Piasecka MVP finału TAURON Ligi. "Wygrałyśmy jako drużyna". ŁKS Commercecon Łódź o krok od mistrzostwa

Sensacyjna porażka Jessiki Peguli w Rzymie. Nie zagra ze Świątek

Jednak Townsend udowodniła, że to nie ranking wygrywa mecze i pokazała się ze świetnej strony pokonując Pegulę 6:2, 3:6, 6:3. W każdym z wygranych setów miała dużą przewagę nad swoją rywalką. W poprzedniej rundzie pokonała Belgijkę Ysaline Bonaventurę 4:6, 6:1, 7:5.

Znamy kolejną rywalkę Linette w Rzymie. Bardzo trudne zadanie przed Polką

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Townsend udowodniła tym samym, że ma sposób na Pegulę, mimo że nigdy w karierze nie osiągnęła jej poziomu. Tenisistki przed dzisiejszym starciem mierzyły się ze sobą trzykrotnie i Pegula wygrała tylko ich pierwszy mecz, który odbył się w 2013 roku. W następnych dwóch starciach górą była Townsend, która wygrywała w 2017 roku (7:5, 6:4) i 2020 (6:4, 7:6). To oznacza, że Jessica Pegula nie zagra w tym turnieju przeciwko Idze Świątek. Obie tenisistki mogły spotkać się dopiero w finale.

Townsend sprawi kolejną sensację? Amerykanka może zagrać ze Świątek

Awans Taylor Townsend do kolejnej rundy oznacza, że teoretycznie to właśnie ona może być przeciwniczką Igi Świątek w finale. W następnym pojedynku zmierzy się przeciwko Xiyu Wang (75. WTA), która również dokonała niespodzianki i pokonała Irinę-Camelię Begu (27. WTA). Choć ranking znów wskazuje na przewagę przeciwniczki Townsend, to Chinka na pewno nie może zignorować zawodniczki, która właśnie pokonała jedną z najlepszych tenisistek świata.

Kompromitacja organizatorów w Rzymie. Puste trybuny. "Po co dawać takie mecze?"

Za to Iga Świątek zmierzy się z Anastazją Pawluczenkową w piątek najwcześniej o godzinie 13:00. W turnieju pozostaje też Magda Linette, która zagra z Beatriz Haddad Maią. Magdalena Fręch odpadła po starciu przeciwko Madison Keys. Amerykanka była zdecydowaną faworytką, a Fręch nie zdołała sprawić sensacji.