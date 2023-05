Wygrała Wimbledon. Teraz "pracuje" na portalu dla dorosłych. Tyle zarobiła w 5 dni

Cofnijmy się do 2015 roku. Sofia Żuk była wtedy jedną z najlepszych zawodniczek młodego pokolenia na świecie. Mając 15 lat wygrała juniorską edycję Wimbledonu. Ba! Wygrała go bez straty seta! Problem w tym, że nie potrafiła potwierdzić talentu w seniorskich turniejach. Rosjanka nigdy nie przeszła pierwszej rundy na turniejach Wielkiego Szlema. W rankingu WTA najwyżej notowana była na 116. miejscu.

Kilka lat temu jednak zakończyła karierę, bo nie dawały jej spokoju ciągłe kontuzje pleców. - Mój kręgosłup przypomina kręgosłup 60-latki - tłumaczyła Żuk, cytowana przez serwis tennisworldusa.org. Ale nie narzekała później na nudę, bo została modelką.

Sofia Żuk zarabia krocie na zdjęciach dla dorosłych

Okazuje się, że Rosjanka nadal pozuje, ale niekoniecznie jako klasyczna modelka. Sofia Żuk stała się gwiazdą platformy, gdzie użytkownicy udostępniają zdjęcia, filmiki oraz transmisje na żywo. Administratorzy zezwalają twórcom na udostępnianie treści płatnych, dostarczanych jedynie zarejestrowanym użytkownikom, którzy płacą za subskrypcję. Platforma zyskała popularność przede wszystkim w branży pornograficznej.

- Dlaczego założyłam tam konto? Na początku byłam po prostu ciekawa, ile tam można zarobić, np. nie udostępniając żadnych nagich i innych mocnych treści. Postanowiliśmy z mężem spróbować i sprawdzić, co się stanie. No i w ciągu pięć dni zarobiłam 4,5 tysiąca dolarów - przyznała tenisistka, cytowana przez sports.ru.

- Nawet nie wiem, jak to działa. Nic takiego nie zrobiłam, nie pokazywałam się nago. Byłam tylko w kostiumach kąpielowych. No i nagle mam 130 fanów, którzy wykupili subskrypcję. Każdemu wysyłam to samo zdjęcie, gdzie stoję przed lustrem. Czasem może stanę przed innym lustrem. W każdym razie fani później kupują te zdjęcia za 20-30 dolarów.