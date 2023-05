Ważna zmiana dla Hurkacza. Potencjalny przeciwnik wycofał się z turnieju

Hubert Hurkacz (15. ATP) trafił do dolnej części drabinki turniejowej, w której może zmierzyć się m.in. z Hiszpanem Carlosem Alcarazem (2. ATP). Najpierw musi jednak rozpocząć zmagania, a z racji rozstawienia zrobi to dopiero w drugiej rundzie. Nie poznał jeszcze przeciwnika, ale wiedział, że będzie to zwycięzca starcia: JJ Wolf (54. ATP) - Quentin Halys (71. ATP). Okazuje się, że niedługo przed meczem obu zawodników nastąpiła zmiana.

Zmiana w ostatniej chwili. Potencjalny przeciwnik Huberta Hurkacza zrezygnował

Quentin Halys w czwartek wieczorem miał zmierzyć się z JJ Wolfem, ale w środową noc podjął decyzję o wycofaniu się z zawodów. Zagraniczne media informują, że oficjalnym powodem takiej decyzji jest zmęczenie zawodnika i potrzeba odpoczynku. Halys miał poinformować o tym organizatorów, a ci do czwartkowego poranka czekali z decyzją o zastępstwie.

Finalnie rywalem JJ Wolfa w meczu pierwszej rundy będzie inny Francuz - Hugo Grenier (124. ATP). 27-latek nie przebrnął kwalifikacji, w których najpierw pokonał Andreę Collariniego (198. ATP) 6:3, 5:7, 6:2, a następnie uległ Yannickowi Hanfmannowi 4:6, 4:6. Rzutem na taśmę weźmie jednak udział w turnieju jako "szczęśliwy przegrany". Mecz Francuza i Amerykanina zaplanowano na czwartek 11 maja po godzinie 17:00. Właśnie zwycięzca tego starcie zmierzy się w II rundzie z Hubertem Hurkaczem.

Po odpadnięciu w 1/8 finału w Monako i porażce w trzeciej rundzie w Madrycie Hurkacz wraca do Rzymu, gdzie również nie radził sobie najlepiej. Dotychczas najwyżej dotarł do trzeciej rundy, a w ostatnich dwóch latach kończył zmagania już po pierwszym meczu. W 2021 roku skreczował przeciwko Lorenzo Musettiemu (19. WTA), a przed rokiem przegrał z Davide Goffinem (107. WTA) 6:7, 6:7.

Hurkacz do rywalizacji w drugiej rundzie przystąpi w sobotę 13 maja. Organizatorzy nie poinformowali jeszcze o godzinie rozpoczęcia spotkania oraz o korcie, na którym zostanie rozegrane.