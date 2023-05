Kompromitacja organizatorów w Rzymie. Puste trybuny. "Po co dawać takie mecze?"

Mecz Pauli Badosy (35. WTA) z Anną-Leną Friedsam (88. WTA) trwał dwie godziny i 40 minut i nie zabrakło w nim dużych emocji. Faworyzowana Hiszpanka przegrała pierwszego seta 4:6 i w kolejnych partiach musiała odrabiać straty. Drugiego seta wygrała 6:2, a w decydującym do rozstrzygnięcia potrzebny był tie-break. Tam Badosa pokazała się z najlepszej strony i pewnie pokonała rywalkę, przechodząc do drugiej rundy. Niestety z trybun widziało to niewiele osób.

REKLAMA

Zobacz wideo Julita Piasecka MVP finału TAURON Ligi. "Wygrałyśmy jako drużyna". ŁKS Commercecon Łódź o krok od mistrzostwa

Piękny mecz i zero kibiców. Kompromitacją dla organizatorów WTA 1000 w Rzymie

Pierwsze rundy wielkich turniejów zwykle nie cieszą się dużym zainteresowaniem kibiców. Tak źle, jak na meczu Badosy z Friedsam bywa jednak rzadko. Spotkanie rozegrano w ramach wieczornej sesji, która rozpoczęła się o godzinie 19, a sam mecz zaczął się trzy godziny później.

Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w Rzymie. To finalistka Roland Garros

Trybuny świeciły pustkami i było na nich nie więcej niż 30 osób. Warto podkreślić, że bilety na wieczorną sesję I rundy były w bardzo przystępnych cenach, a najtańsze z nich kosztowały 20 euro. Wydaje się, że problemem była więc godzina rozgrywania spotkania.

"Nocna sesja WTA.... Eeeeeeeeeeeee" - napisał za pośrednictwem Twittera Jerzy Janowicz, okraszając wszystko wymownymi, zdziwionymi emotkami. Z kolei ekspert Adam Romer pytał: "Dosłownie pięć osób na trybunach. Po co dawać takie mecze o tej porze?".

Podobną sytuację oglądaliśmy w Madrycie, gdzie na meczach pierwszych rund kobiet pojawiało się niewielu fanów. Sytuacja zmieniła się jednak w kluczowych fazach, a na finale Igi Świątek z Aryną Sabalenką trybuny pękały w szwach. Niewykluczone, że właśnie taka sytuacja będzie miała miejsce w Rzymie.

WTA Rzym 2023. Kiedy gra Magda Linette? O której mecz z Noskovą? [TRANSMISJA, STREAM]

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Nadzieję na znacznie większe grupy fanów daje zestawienie, które przygotowali organizatorzy. W turnieju biorą udział m.in. Iga Świątek, Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Caroline Garcia i Coco Gauff, czyli czołowa piątka światowego rankingu.