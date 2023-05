Zapytali Sabalenkę o Igę Świątek. Miała sporo do powiedzenia

Igę Świątek (1. WTA) i Arynę Sabalenkę (2. WTA) w rankingu WTA dzielą obecnie 1744 punkty. Białorusinka w tym roku jest jednak w kapitalnej formie i coraz bardziej depcze po piętach liderce, co udowodniła ostatnio w Madrycie. Tam wygrała z Polką finał turnieju WTA 1000 6:3, 3:6, 6:3, chociaż kilkanaście dni wcześniej uległa w Stuttgarcie 3:6, 4:6. Rywalizacja o trofea i pozycję liderki trwa, ale Sabalenka nie chce się na tym skupiać.

REKLAMA

Zobacz wideo Grot Budowlani Łódź z brązem Tauron Ligi. "Było widać, że ten zespół ciągle robi postęp"

Aryna Sabalenka goni Igę Świątek, ale nie to jest jej głównym celem. "Najwięcej tytułów"

Po wygraniu turnieju w Madrycie Aryna Sabalenka jeszcze bardziej zbliżyła się do Igi Światek w rankingu WTA. Białorusinka notuje kapitalny rok, ponieważ wygrywała jeszcze w Adelajdzie, Indian Wells i pierwszy raz triumfowała w Wielkim Szlemie. To właśnie zwycięstwo w Australian Open było dla niej przełomowe.

- Zmieniłam podejście. Zawsze myślałam, że muszę wygrać co najmniej jeden Wielki Szlem w karierze. Teraz to mam i mogę grać z większą swobodą. Myślę o tym, żeby zagrać najlepiej za każdym razem, kiedy jestem na korcie. Nie da się myśleć o zostaniu wielką zawodniczką bez wielkoszlemowego triumfu - stwierdziła Sabalenka w rozmowie z Eurosportem.

Organizatorzy wyznaczyli godziny meczów Polek w Rzymie. Dobre wieści dla polskich kibiców

Większa swoboda Białorusinki przekłada się na lepszą grę i konsekwentne zbliżanie się do Igi Świątek w światowym rankingu. Sama przyznaje jednak, że nie chodzi jej o zdobycie za wszelką cenę pozycji liderki, a o utrzymywanie się na szczycie i wielkie triumfy.

- W swojej karierze zawsze chciałam wygrać jak najwięcej tytułów. Jeśli nadal tak będzie i będę skupiać się na sobie, to będzie szansa na zostanie numerem jeden. To nie jest mój cel priorytetowy, ale coś, co chce mieć w przyszłości - dodaje 25-latka.

Zostanie numerem jeden wiąże się z dalszą walką ze Świątek. Rywalizacja Polski z Białorusinką trwa od dawna, ale w tym roku znacznie nabrała tempa. Sabalenka przekonuje, że ta batalia jest dla niej rozwijająca i liczy, że będzie trwała jeszcze w kolejnych miesiącach.

- W zeszłym sezonie przegrałam z nią wiele meczów, a ona pchnęła mnie (do bycia lepszą zawodniczką - red.). Pamiętam, jak ćwiczyłam i myślałam: jeśli chcesz pokonać Igę, musisz biegać, robić to, co robisz, ciężko pracować i dawać z siebie wszystko - powiedziała Sabalenka. - Ona zdecydowanie czyni mnie lepszą zawodniczką i bardzo się cieszę, że gramy w finałach. Mam nadzieję, że będziemy mogły spotykać się w nich przez resztę sezonu. Iga nie jest jedyną rywalką (o której myśli trenując - red.), ale jeśli przegrasz z kimś cztery mecze z rzędu, to myślisz o nim na treningu - dodała.

Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w Rzymie. To finalistka Roland Garros

Aryna Sabalenka i Iga Świątek grają w WTA 1000 w Rzymie

Z Madrytu obie zawodniczki przeniosły się do Rzymu, gdzie rozpoczną rywalizację o kolejny triumf w turnieju WTA 1000 od meczów drugiej rundy. Aryna Sabalenka zmierzy się z Sofią Kenin (134. WTA) w czwartek 11 maja. Z kolei Iga Świątek z Anastasiją Pawluczenkową (506. WTA) w piątek 12 maja.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Poprzednie dwa rzymskie turnieje wygrywała Świątek. Polka od 2020 roku wygrała w tym turnieju 11 meczów i poniosła tylko jedną porażkę. Łącznie straciła tylko trzy sety i ponownie jest główną faworytką do wygrania rywalizacji we włoskiej stolicy.