Niespodzianka w Rzymie. W rankingu dzieli ich 100 miejsc, przegrała 0:6, 1:6

Linda Fruhvirtova (55. WTA) i jej młodsza siostra Brenda, to jedne z największych nadziei czeskiego tenisa. We wrześniu ubiegłego roku Linda Fruhvirtova wygrała swój pierwszy turniej rangi WTA, pokonując w finale w Chennai po zaciętym spotkaniu Magdę Linette (19. WTA) 4:6, 6:3, 6:4. W tym roku osiągnęła największy sukces w turnieju wielkoszlemowym, bo dotarła do IV rundy Australian Open (przegrała z Doną Vekić 2:6, 6:1, 3:6).

Teraz Linda Fruhvirtova wystartowała w turnieju WTA 1000 w Rzymie. W I rundzie zmierzyła się z kwalifikantką, sklasyfikowaną od niej blisko 100 miejsc niżej w rankingu WTA, Rumunką Eleną Gabrielą Ruse (152. WTA). Czeszka zagrała fatalnie. W godzinę, trzy minuty przegrała 1:6, 0:6. Fruhvirtova miała aż siedem podwójnych błędów serwisowych, wygrała tylko 50 proc. punktów po pierwszym i zaledwie 11 proc. po drugim podaniu (rywalka odpowiednio 67 i 73 proc.).

Dla Fruhvirtovej to drugi z rzędu mecz, w którym w jednym z setów nie zdobywa choćby jednego gema. W poprzednim turnieju, w Madrycie, Czeszka w 1/32 finału uległa Jelenie Ostapenko (20. WTA, Łotwa) 0:6, 3:6.

Czeszka w tym sezonie ma słaby bilans - dziewięć zwycięstw i tyle samo porażek. Tylko jednak w Melbourne dotarła do IV rundy. W pozostałych ośmiu turniejach nie awansowała jednak nawet do III rundy.

Ruse w II rundzie zmierzy się z rozstawioną z "12" - Brazylijką Beatriz Haddad Maią (15. WTA). Na zwyciężczynie tego spotkania czekać będzie lepsza z pary: Magda Linette (19. WTA) - Linda Noskova (Czechy, 54. WTA).