Rzymska dominacja Igi Świątek. Przez trzy lata przegrała tylko jeden mecz

Iga Świątek (1. WTA) w finale turnieju WTA 1000 w Madrycie przegrała 3:6, 6:3, 3:6 z Białorusinką Aryną Sabalenką (2. WTA). Teraz czekają ją zmagania na kortach, na których nie zwykła przegrywać. Chodzi o turniej WTA 1000 w Rzymie, gdzie Polka wygrywała już w 2021 i 2022 roku. Teraz będzie mogła powtórzyć sukces i przejść do historii włoskiego turnieju.

Iga Świątek dołączy do legend? Powalająca statystyka na turnieju WTA 1000 w Rzymie

Najlepsza rakieta świata w Rzymie zadebiutowała w 2020 roku, gdzie przegrała już w pierwszej rundzie 6:7 (5:7),3:6 z Holenderką Arantxą Rus (84. WTA. Była to jej jedyna porażka na kortach w stolicy Włoch. Rok później dotarła do finału, gdzie zmiażdżyła Karolinę Pliskovą (14. WTA) 6:0, 6:0, a w 2022 roku ograła Ons Jabeur (4. WTA) 6:2, 6:2. i zdobyła kolejny tytuł.

Świątek może przejść do historii. Wcześniej dokonały tego tylko dwie tenisistki

Bilans Świątek w Rzymie to 11 wygranych i jedna porażka oraz tylko trzy stracone sety. Z tego powodu Polka znów jest faworytką do triumfu i przedłużenia imponującej serii. Wygrana jednocześnie może być dla niej szczególna. Jeśli wygra trzeci raz, to dołączy do legend żeńskiego tenisa. Tylko Chris Evert i Chonchita Martinez mają na koncie po trzy rzymskie triumfy. W przypadku wygranej Świątek byłaby trzecią zawodniczką w historii, która tego dokonała. Ponadto byłby to jej 14 triumf w karierze w turniejach rangi WTA.

Z racji rozstawienia Iga Świątek rywalizację rozpocznie dopiero od drugiej rundy. W niej zmierzy się z Anastazją Pawluczenkową (506. WTA) albo z Sarą Errani (78. WTA), których mecz zaplanowano na środę 10 maja.

"Uratujcie mnie". Iga Świątek już podbiła Rzym. Hit

Poza Świątek w turnieju WTA 1000 w Rzymie grają również Magda Linette (19.WTA) i Magdalena Fręch. Poznanianka także zacznie zmagania od drugiej rundy, w której jej rywalką będzie Linda Noskova (54. WTA). Czeszka w pierwszym meczu pokonała Shelby Rogers (33. WTA) 4:6, 6:1, 6:4. Z kolei Fręch w pierwszym meczu wygrała z Matilde Paoletti (294. WTA) 4:6,