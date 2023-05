Magdalena Fręch w drugiej rundzie WTA 1000 w Rzymie. Niemiłosierne męczarnie

Magdalena Fręch (94. WTA) przebrnęła kwalifikacje do turnieju, pokonując 6:1, 6:2 Polinę Kudermietową (142. WTA) w ostatnim meczu. Na zwycięstwo mogła liczyć również w meczu z dużo niżej notowaną Matilde Paoletti (294. WTA), która do turnieju dołączyła dzięki "dzikiej karcie" przyznanej przez organizatorów. Mecz rozpoczął się ze sporym opóźnieniem ze względu na niekorzystne warunki pogodowe. Polka była zdecydowaną faworytką, co nie oznacza, że rywalka nie sprawiła jej problemów.

Magdalena Fręch miała problemy, ale wygrała w I rundzie WTA 1000 w Rzymie

Polka rozpoczęła spotkanie od wygrania dwóch gemów i wydawało się, że szybko przejmie nad nim kontrole. Paoletti szybko się obudziła i wygrała trzy kolejne partie, dwukrotnie przełamując Fręch. Łodzianka dobrze zareagowała na kłopoty i najpierw przełamała przeciwniczkę, a później wygrała swój serwis i wyszła na prowadzenie 4:3. Włoszka nie odpuszczała, a kibice oglądali wiele wymian, ale też sporo błędów ze strony obu pań. Paoletti znów wytrzymała presje i najpierw wygrała swój serwis, a później przełamała Fręch i wyszła na prowadzenie 5:4. Przy serwisie rywalki Polka była bezradna i całego seta przegrała 4:6 po pierwszej piłce setowej.

Przed drugą partią sędzia musiał ocenić stan nawierzchni, ponieważ nad kortem pojawiły się opady deszczu. Z drobnym opóźnieniem zawodniczki wróciły do rywalizacji i od razu bez powodzenia dla Fręch. Polka do zera przegrała swój serwis po szeregu prostych błędów i przegrywała 0:1. Na szczęście 25-latka w kolejnej partii przełamała rywalkę, a przy swoim serwisie wyrwała punkt po grze na przewagi i prowadziła 2:1. Później znów potrzebna była przerwa z powodu opadów deszczu. Po niej Paoletti doprowadziła do remisu i na więcej w tym secie nie było jej stać. Fręch podkręciła tempo i wygrała cztery kolejne gemy. W ostatnim dopiero za czwartym razem wygrała piłkę setową i partia skończyła się wynikiem 6:2. Do rozstrzygnięcia potrzebna była kolejna odsłona.

Decydującego seta obie zawodniczki rozpoczęły od wygrania swoich podań. Później znacznie lepiej prezentowała się Paoletti, która najpierw przełamała naszą tenisistkę do 30, a następnie po grze na przewagi wygrała swój serwis i prowadziła 3:1. Kolejna partia padła łupem Fręch, ale nie zabrakło w niej długiej gry na przewagi, szeregu błędów i niewykorzystanych okazji. Następnie łodzianka w kapitalnym stylu wygrała aż 10 piłek z rzędu i wyszła na prowadzenie 4:3, ale już w kolejnym gemie wyrównała. Polka nie odpuściła przy własnym podaniu i znów wyszła na prowadzenie, ale to samo zrobiła Paoletti i wyrównała stan meczu na 5:5. W decydującym momencie meczu Fręch znów wygrała swoje podanie do zera, a przy serwisie rywalki długo broniła się i finalnie wyrwała przełamanie i wygraną 7:5 w secie i 2:1 całym meczu.

Magdalena Fręch w kolejnej rundzie zagra z Maddison Keys (23. WTA), która w pierwszej rundzie turnieju miała wolny los i druga runda będzie dla niej początkiem zmagań.

W turnieju WTA 1000 w Rzymie wystąpią jeszcze dwie inne Polki. Iga Świątek (1. WTA) oraz Magda Linette (19. WTA) z uwagi na rozstawienie rozpoczną turniej dopiero od drugiej rundy. Liderka światowego rankingu zmierzy się z Anastazją Pawluczenkową (506. WTA) albo z Sarą Errani (78. WTA). Z kolei poznanianka zagra z Lindą Noskovą (54. WTA), która pokonała Shelby Rogers (33. WTA) 4:6, 6:1, 6:4.