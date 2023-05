Świątek wskazała krytyczny moment kariery. "Myślałam, że już nigdy nie zagram"

Iga Świątek już jest w Rzymie, gdzie przygotowuje się do startu w zawodach WTA 1000, które potrwają od 9 do 20 maja. Pierwsza rakieta świata przystępuje do tego turnieju po wygranej w Stuttgarcie oraz przegranym w finale w Madrycie. W stolicy Włoch ponownie będzie faworytką numer jeden do zwycięstwa po tym, jak tryumfowała tam w 2021 i 2022 roku.

Iga Świątek pokrzywdzona w Rzymie. W tym roku czegoś takiego nie było

- Moja obecna sytuacja ma swoje zalety, ale też wady. W zeszłym roku po raz pierwszy odczułam presję związana z obroną tytułu, którą musiałam dźwigać na swoich barkach. Trudno mi dzisiaj to porównywać. Prawda jest taka, że w ostatnich dwóch latach dobrze sobie tu radziłam. Teraz również dobrze gram i jestem w odpowiednim momencie sezonu - mówiła Świątek cytowana przez portal Punto de Break przy okazji wtorkowego spotkania z mediami.

Iga Światek wspomina kontuzję kostki. "Nie byłam przekonana, że zostanę tenisistką"

Podczas rozmów z dziennikarzami poruszony został temat kontuzji kostki z 2017, przez którą tenisistka była przez osiem miesięcy poza kortem. - W tamtym momencie myślałam, że już nigdy nie zagram w tenisa. Byłam nastolatką i musiałam przejść bardzo poważną operację. Nie wiedziałam wtedy, czy będę mogła wrócić do gry.

- Nigdy nie byłam przekonana, że zostanę tenisistką. Czułam, że co roku muszę się wykazać, pokazać, że idę w dobrym kierunku. Nadal nie myślałam, że zostanę profesjonalną zawodniczką, dopóki nie dostałem się do WTA i nie wygrałam kilku meczów. Pojawiło się też pytanie, czy będziemy mieli pieniądze na rozwój, bo to jest coś, co w każdej chwili może się zmienić. Bardzo się cieszę, że nam się to udało. Tata znalazł pieniądze, żebym mogła trenować i rozwijać się pod okiem szkoleniowców - dodała 21-latka.

Polska z dużą szansą na "dziką kartę". Zadeklarowano występ Igi Świątek

- Cieszę się, że mogę tutaj ponownie być. Wiele zmieniło się od ostatniego roku. Miałam okazję trochę odpocząć w Rzymie, a teraz nie mogę doczekać się jutrzejszego treningu - mówiła Świątek, która rywalizację w Wiecznym Mieście rozpocznie od drugiej rundy. W niej spotka się z lepszą z pary Anastazja Pawluczenkowa - Sara Errani.