Ojciec Igi Świątek zdradził powody przegranego finału. "Sprzyjały Sabalence"

Kapitalnie spisuje się w ostatnich tygodniach Iga Świątek (1. WTA). Raszynianka zwyciężyła niedawno turniej w Stuttgarcie, a w ubiegłym tygodniu doszła do finału zawodów WTA 1000 w Madrycie. W najważniejszym starciu przegrała jednak z Aryną Sabelenką (2. WTA) 3:6, 6:3, 3:6. Okazuje się, że przyczyny porażki mogła już wcześniej wyjawić sama zawodniczka, a teraz jej słowa potwierdza również ojciec.

Ojciec Igi Świątek zabrał głos na temat porażki córki. Znalazł powody. "To rozregulowuje rytm dnia"

Tuż po zakończonym finałowym starciu Świątek wzięła do ręki mikrofon i po licznych podziękowaniach wbiła też szpilkę organizatorom wydarzenia. - Bardzo dużym wyróżnieniem jest móc tutaj grać przed Wami. Nie jest miło grać o 1 w nocy, ale mimo to jestem szczęśliwa, że przetrwałam to i doszłam do finału - zakomunikowała. Nawiązała zatem do meczów IV rundy oraz półfinału, które zakończyły się w okolicach 1:00 w nocy.

W rozmowie z WP Sportowe Fakty ojciec tenisistki Tomasz również przekazał informację, jakoby późna pora rozgrywania meczów wpłynęła na formę 21-latki. - Wiadomo, że chciała rozstrzygnąć mecz na swoją korzyść, ale czasami tak jest, że nie da się wszystkiego wygrywać. Nie mogę nie wspomnieć też o dwóch meczach, które Iga kończyła w okolicach godziny pierwszej w nocy. To naturalnie rozregulowuje rytm dnia i pracy, trzeba spać dłużej za dnia. Mogło to sprawić, że warunki do startu nie były równe, ale w tenisie rzadko kiedy tak jest, więc wierzę, że to kolejne doświadczenie do kolekcji Igi, z którego wyjdzie lepsza - powiedział.

Zdradził jednak również potencjalnie drugi powód przegranej. - Iga grała dobrze. Może nie do końca było widać ofensywną postawę, Idze uciekł też początek, bo nie zaczęła gema swoim serwisem. Natomiast rozkładając turniej na czynniki pierwsze, gra na wysokości 700 metrów nad poziomem morza sprawia, że zawodniczki i zawodnicy rywalizują przy rozrzedzonym powietrzu. Jako turysta tego nie czuję, ale przy silnym i jakościowym serwisie, takie okoliczności sprzyjały Sabalence - dodał.

Tomasz Świątek docenił też dyspozycję rywalki jego córki. - Poza tym wszystkim, Sabalenka miała swój dzień. Była niezawodna, obecnie cieszy się dobrą dyspozycją. Mam cichą nadzieję, że warunki się wyrównają w Rzymie i podczas Rolanda Garrosa, Iga w końcu też jest w świetnej dyspozycji i ma za sobą dwa wygrane turnieje - podsumował.

Świątek powróci do rywalizacji już podczas rozpoczętego turnieju WTA 1000 w Rzymie. Ostatnie dwa wydarzenia w stolicy Włoch padały jej łupem. Po raz pierwszy wyjdzie na kort w II rundzie, kiedy zmierzy się ze zwyciężczynią starcia Sara Errani (78. WTA) - Anastazja Pawluczenkowa (506. WTA).