To marzenie Świątek. Wcale nie ma już wszystkiego. Tego pragnie najbardziej [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) notuje kolejny znakomity sezon. Tegoroczny bilans Polki to 26 zwycięstw i sześć porażek. Dotarła już do czterech finałów, z czego dwa wygrała - w Dosze oraz Stuttgarcie. Z kolei w Dubaju musiała uznać wyższość rywalki. Podobnie było w minioną sobotę, kiedy przegrała 3:6, 6:3, 3:6 z Aryną Sabalenką (2. WTA). Mimo to eksperci i media byli pod wrażeniem poziomu spotkania. "Białorusinka pokonała w trzech setach grającą na wysokich obrotach rywalkę. Obie zawodniczki imponowały, popisując się niesamowitymi zagraniami" - pisali dziennikarze Tennisuptodate.com.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek niszczy marzenia rywalek. Coś niebywałego

Świątek opowiedziała o marzeniach sportowych. "Staram się skupić na procesie"

Teraz przed Świątek kilka dni przerwy, ale jeszcze w tym tygodniu rozpocznie rywalizację w WTA 1000 w Rzymie, w którym będzie bronić tytułu. W międzyczasie 21-latka wzięła udział w sesji Q&A organizowanej przez markę Oshee, której jest ambasadorką. Jedno z pytań brzmiało: "Będąc na szczycie, jakie są Twoje marzenia?". Polka udzieliła na nie wyczerpującej odpowiedzi.

Polska z dużą szansą na "dziką kartę". Zadeklarowano występ Igi Świątek

- To jest bardzo trudne pytanie, bo moje marzenia zmieniły się przez ostatnie kilka lat. Kiedyś to głównie były wyniki i żeby przedostać się do WTA i być zawodniczką, która jest konsekwentna. Ale teraz przede wszystkim chciałabym znaleźć trochę więcej balansu w tym, co robię. Chciałabym też bardziej skoncentrować się na procesie, a nie koniecznie na wynikach - podkreśliła Polka.

Później przeszła już do konkretów i wymieniła bardziej wymierne pragnienia. - Przede wszystkim wciąż z tyłu głowy moim marzeniem jest wygranie wszystkich czterech Wielkich Szlemów na każdej nawierzchni i medalu na igrzyskach olimpijskich. Nie myślę jednak o tym na co dzień, ponieważ staram się skupić na procesie, ale takie są moje marzenia sportowe - zakończyła.

Hurkacz już wie, z kim może zagrać w Rzymie. Szansa na wielki rewanż

Legenda tenisa wróży Świątek wielką przyszłość

Świątek ma w dorobku już trzy turnieje wielkoszlemowe na dwóch różnych nawierzchniach - twardej i ziemnej. Brakuje jej jeszcze triumfu na trawie. Patrząc na obecną formę Polki wszystkie marzenia wydają się być w jej zasięgu. Takie zdanie już kilka miesięcy temu wyraził John McEnroe.

- Nie mam wątpliwości, że mamy przed sobą przyszłą mistrzynię. Spodziewam się, że wygra od ośmiu do dziesięciu tytułów wielkoszlemowych, choć trudno przewidzieć, co przyniesie przyszłość. Nikt jednak nie wątpi, że ona może wygrać wiele imprez. (...) Jeśli teraz miałbym wymienić imię i nazwisko tenisistki, która zostanie legendą, to byłaby to właśnie Iga Świątek - komplementował ją w wywiadzie dla Puntodebreak.com.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Już za kilka dni Świątek stanie do obrony tytułu w Rzymie. W pierwszej rundzie otrzymała wolny los. Z kolei na kolejnym etapie rywalizacji zawalczy z wygraną starcia Anastazja Pawluczenkowa - Sara Errani.