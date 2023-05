Legenda komplementuje Świątek. To zauważyła jako jedyna. "W tym momencie wygrywa mecz"

Iga Świątek (1. WTA) zdominowała poprzedni sezon kobiecego tenisa, wygrywając aż osiem turniejów, w tym dwa wielkoszlemowe - Roland Garros i US Open. Zanotowała też serię 37 meczów bez porażki i objęła prowadzenie w rankingu WTA. W tym roku Polka też spisuje się bardzo dobrze. Zagrała w czterech finałach - wygrała w Dosze i Stuttgarcie, a przegrała w Dubaju i w Madrycie, gdzie po trzysetowym boju musiała uznać wyższość Aryny Sabalenki (2. WTA) 3:6, 6:3, 3:6. Mimo wszystko 21-latka dokonuje wręcz surrealistycznych rzeczy na korcie, co imponuje ekspertom i legendom tenisa.

REKLAMA

Zobacz wideo Historyczny moment dla polskiego tenisa. "Trudno to będzie powtórzyć"

Legendarny tenisista komplementuje Igę Świątek. "Zasłużyła sobie na to"

Występy Igi Świątek docenił Jimmy Connors, ośmiokrotny triumfator turniejów wielkoszlemowych. Amerykanin podkreślił, że liderka rankingu WTA jest faworytką w każdym turnieju i z wielką przyjemnością śledzi jej zmagania. Jego zdaniem dominacja Polki wpływa pozytywnie na całą stawkę - zmusza pozostałe zawodniczki do osiągania swojego maksimum, co podnosi poziom całego tenisa.

Polska z dużą szansą na "dziką kartę". Zadeklarowano występ Igi Świątek

- Zapracowała sobie na taką reputację. Ci, którzy ją pokonują, wznoszą się na wyżyny możliwości. Zawodniczki zdają sobie sprawę z tego, że aby pokonać Świątek, muszą przy niemal każdym uderzeniu ryzykować, próbując uderzyć w linie. Muszą to powtarzać za każdym razem, ponieważ Polka wygrywa mecze jeszcze przed wyjściem na kort - powiedział Amerykanin w podcaście "Advantage Connors".

Były lider rankingu ATP wytłumaczył od razu, z czego wynika przewaga Świątek nad rywalkami. Jego zdaniem Polka wyrobiła sobie markę, która nakłada ogromną presję na przeciwniczki. - Największym komplementem, jaki tenisistka bądź tenisista mogą otrzymać, to fakt, że wszyscy na ciebie polują. Świątek ma tarczę na plecach. Wszyscy skupiają się nie na tym, by wygrać turniej, a żeby pokonać Polkę. I to jest powód do dumy. Zasłużyła sobie na to - stwierdził.

Rywalizacja Świątek - Sabalenka. Statystyki przemawiają za Polką

Media wskazują, że główną rywalką Świątek w walce o prowadzenie w rankingu WTA jest Aryna Sabalenka. Eksperci i kibice z niecierpliwością czekają na kolejne starcia obu tenisistek. Na razie górą jest Polka - w ośmiu bezpośrednich pojedynkach triumfowała pięciokrotnie. W ostatnim czasie porównano też zawodniczki, jeśli chodzi o bilans wygranych z tenisistkami z czołowej 10 rankingu WTA. I znów górą była Świątek - 68,6 procent do 50 procent.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Hurkacz już wie, z kim może zagrać w Rzymie. Szansa na wielki rewanż

Teraz przed Polką obrona tytułu w Rzymie. Turniej wystartował we wtorek 9 maja i potrwa niemal dwa tygodnie. Będzie to ostatni sprawdzian przed wielkoszlemowym Roland Garros.