Polska z dużą szansą na "dziką kartę". Zadeklarowano występ Igi Świątek

Polki w ubiegłym roku awansowały do turnieju finałowego Pucharu Billie Jean King w sportowej rywalizacji, ale Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) odrzuciła naszą kandydaturę na gospodarza zawodów. Tym razem Biało-Czerwone przegrały mecz, którego stawką był występ w tej imprezie, ale wiele wskazuje na to, że mimo to ponownie się w niej zaprezentują. Pewności jeszcze nie ma, ale na ich korzyść przemawia kilka aspektów. A kluczowe dwie kwestie mają zostać ogłoszone w najbliższym czasie. Być może już w środę.

Trzech kandydatów na gospodarza turnieju finałowego. A ilu chętnych na "dziką kartę"?

Gdy drużyna narodowa pod wodzą kapitana Dawida Celta przegrała w połowie kwietnia w Astanie z Kazaszkami 1:3, to wydawać się mogło, że marzenia o kolejnym starcie w turnieju finałowym Pucharu BJK trzeba będzie odłożyć na co najmniej 12 miesięcy. Szybko jednak okazało się, że Polski Związek Tenisowy wystąpi o "dziką kartę", o czym jako pierwsza poinformowała Interia. Ta specjalna przepustka to nadzieja dla ekip, które nie sprostały rywalkom w niedawnych kwalifikacjach. Trzeba mieć na uwadze, że może ona trafić w ręce kraju, który także nie wywalczył awansu do listopadowej imprezy, ale stara się o organizację. Polska tym razem o nią nie aplikowała, ale z naszych informacji wynika, że starają się o nią nacje, które są już pewne udziału.

Dla przypomnienia – w stawce jesiennych zawodów będzie 12 drużyn. Dziewięć z nich to zwycięzcy kwietniowych kwalifikacji: Czechy, Francja, Hiszpania, Kanada, Kazachstan, Niemcy, Słowenia, USA i Włochy. Zagwarantowane miejsce mają też triumfująca w poprzedniej edycji Szwajcaria oraz jej finałowy przeciwnik – Australia. Zostaje więc jedna lokata dla zdobywcy "dzikiej karty" lub gospodarza spoza wymienionego wyżej grona.

Nie ma oficjalnej listy ani federacji, które starają się o goszczenie u siebie turnieju finałowego, ani tych, które wystąpiły tylko o dołączenie do grona uczestników. Jak dowiedział się Sport.pl, do wyścigu o miano gospodarza zgłosić się miały Włochy, Francja i Szwajcaria. A ponieważ wszystkie są pewne udziału w imprezie, to zwiększałoby szanse Polski.

Jeden z naszych rozmówców zasugerował, że o "dziką kartę" aplikować mogła ponownie Wielka Brytania, która znów przegrała kwalifikacje. Rok temu dostała się do stawki jako organizator (zawody odbyły się w Glasgow). Podobno była opcja, by i teraz nim była, ale jej przedstawiciele sami się z pomysłu wycofali. W pamięci po poprzedniej edycji zostały m.in. pustki na trybunach. Brytyjska federacja ma mocną pozycję w świecie tenisa, ale nasze źródła twierdzą, że rezygnacja z roli gospodarza może mieć tu duże znaczenie.

Był też pomysł polsko-czeskiej kandydatury, ale w obawie o niepewność co do gwarancji finansowych nie podjęto się jego realizacji. Drugą problematyczną sprawą jest afera obyczajowa dotycząca byłego już prezesa PZT Mirosława Skrzypczyńskiego, która wybuchła w ubiegłym roku. Zdaniem jednego z naszych rozmówców ze związku, który woli zachować anonimowość, obie sprawy zostały omówione z szefem ITF Davidem Haggertym podczas jego styczniowej wizyty w Polsce i nie powinny negatywnie wpływać na starania o "dziką kartę".

"Treść listu do ITF była ustalona z teamem Igi". W środę może być już wszystko rozstrzygnięte

A co może zadziałać na naszą korzyść? Przede wszystkim "jedynka" w światowym rankingu Igi Świątek i mocna pozycja Magdy Linette (19.). Pierwszej zabrakło w składzie zarówno w ubiegłorocznym turnieju finałowym, jak i w meczu z Kazachstanem. Najpierw zrezygnowała ze względu na zbyt krótki odstęp między WTA Finals i imprezą z udziałem drużyn narodowych, potem na przeszkodzie stanął uraz żeber. W poprzednim sezonie połączenie startu w odbywającym się w USA mastersie z grą w Glasgow było ogromnym wyzwaniem logistycznym i dużym wysiłkiem dla organizmu. Zakończenie pierwszych zawodów i rozpoczęcie drugich dzielił zaledwie jeden dzień. Teraz ma być lepiej pod kilkoma względami.

Iga Świątek może zagrać w Billie Jean King Cup. PZT walczy o "dziką kartę"

Po pierwsze, WTA Finals najprawdopodobniej wróci do Chin i padła już podobno obietnica ze strony władz organizacji, że impreza zakończy się w niedzielę (rok temu wydłużono ją do poniedziałku), co daje dodatkowy dzień przerwy. Organizatorzy turnieju finałowego Pucharu BJK ponownie mają też iść na rękę tenisistkom biorącym udział w obu zawodach i ich drużyny będą rozpoczynać rywalizację w środę, a nie we wtorek. Plusem jest także korzystniejsza niż rok temu zmiana stref czasowych – przy powrocie z Azji do Europy zyskuje się dodatkowe cenne godziny.

Czy ten dłuższy, ale wciąż zaledwie kilkudniowy odstęp między zakończeniem mastersa i rozpoczęciem turnieju finałowego BJK sprawi, że w tym drugim wystąpi teraz Świątek? Okazuje się, że są na to bardzo duże szanse, a w korespondencji ze światową federacją padła deklaracja związana z udziałem pierwszej rakiety świata.

- Prowadziliśmy rozmowy w tej sprawie. Treść listu do ITF była ustalona z teamem Igi – mówi Sport.pl prezes PZT Dariusz Łukaszewski.

Czy to wystarczy, by przekonać władze światowego tenisa do przyznania Polsce "dzikiej karty"? Ze słów naszych rozmówców wynika, że szanse są duże, ale jest też "ale". Decyzję podejmuje komisja, która może wziąć pod uwagę inne czynniki niż wyłącznie poziom sportowy czołowych zawodniczek. Ważna może być np. sprawa organizacji turniejów czy innych planów przedstawianych podczas negocjacji.

Ze względu na brak oficjalnych danych nie wiadomo, z iloma kandydaturami rywalizuje Polska. Jedno z naszych źródeł wskazuje też, że już wcześniej pojawiały się mocne sygnały, że jeszcze w kwietniu zostanie ogłoszony gospodarz turnieju finałowego, ale potem nagle się wstrzymano. Mogłoby to oznaczać np. niespodziewane zwroty akcji w negocjacjach, ale nie ma co do tego pewności.

Z najnowszych nieoficjalnych informacji wynika, że organizator listopadowej imprezy ma zostać wskazany w środę. Czy wtedy też dowiemy się, kto otrzyma "dziką kartę"? Możliwe, ale nie da się wykluczyć, że ta wiadomość zostanie podana kilka dni później. Nawet jeśli nie nastąpi to od razu, to ITF długo zwlekać nie może – na połowę maja zapowiadano wcześniej losowanie grup turnieju finałowego. Chyba że również w tym przypadku nastąpi opóźnienie.