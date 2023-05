Ocenili szanse Świątek w Rzymie. Łatwo nie będzie. Polka musi się mieć na baczności

Iga Świątek (1. WTA) rozpoczęła tegoroczne starty na kortach ziemnych od zwycięstwa turnieju WTA w Stuttgarcie. Niewiele gorzej poszło jej w Madrycie, gdzie dopiero w finale przegrała z Aryną Sabalenką (2. WTA). Teraz uda się do Rzymu, gdzie wygrywała w dwóch poprzednich sezonach.

Iga Świątek nie będzie miała łatwo w Rzymie. "Zmierzy się z zawodniczkami na wysokim poziomie"

Polka wie już, jak będzie wyglądała jej droga do finału. Jako najwyżej rozstawiona zawodniczka turnieju w I rundzie dostała wolny los, następnie zagra albo z Włoszką Sarą Errani (83. WTA), albo z Rosjanką Anastazją Pawluczenkową (599. WTA). W kolejnych rundach zmierzy się ze znacznie wyżej notowanymi przeciwniczkami.

Świątek oraz Alcaraz całkowicie zdominowali tenis. Kosmiczne liczby

Portal puntodebreak.com przeanalizował potencjalną drabinkę Świątek. Przedstawiono wariant, w którym mierzy się ona kolejno z następującymi przeciwniczkami:

II runda: Anastazja Pawluczenkowa,

III runda: Bernarda Pera (32. WTA),

IV runda: Ludmiła Samsonowa (16. WTA),

ćwierćfinał: Jelena Rybakina (6. WTA),

półfinał: Ons Jabeur (7. WTA),

finał: Aryna Sabalenka (2. WTA).

"Nie będzie miała łatwej drogi do obrony tytułu. Jest kilka przeciwniczek, które mogą przyjechać pewne siebie, a jeśli uda jej się ich pozbyć, będzie musiała zmierzyć się z zawodniczkami na wysokim poziomie, które w ostatnich miesiącach już zademonstrowały swoje umiejętności" - oceniono. Mimo to dziennikarze zakładają, że Polce uda się dotrzeć do finału.

Aryna Sabalenka po raz kolejny zagra w finale z Igą Świątek? "Prezentuje świetny poziom"

Puntodebreak.com pochyliło się także nad potencjalną drogą do finału Sabalenki, która została rozstawiona z numerem drugim: Cristina Bucsa (66. WTA) - Anhelina Kalinina (47. WTA) /Mayar Sherif (43. WTA) - Wiktoria Azarenka (17. WTA) - Caroline Garcia (4. WTA) - Jessica Pegula (3. WTA) - Iga Swiątek. W tym wypadku wnioski wydają się być bardziej optymistyczne. "Pierwsze komplikacje dla mogą pojawić się w III rundzie, gdzie ponownie spotka się z Sherif, z którą już w Madrycie przegrała seta. Aryna prezentuje świetny poziom i powinna pokonać rywalki, by w finale zagrać ze Świątek" - czytamy. Gdyby tak się stało, tenisistki już w trzecim turnieju z rzędu spotkałyby się w decydującym meczu.

Świątek najlepszą "jedynką" w historii. Bilans finałów powala. Legendy mogą zazdrościć

Turniej WTA w Rzymie zostanie rozegrany w dniach 9-20 maja. Poza Igą Świątek wystąpi w nim także Magda Linette (19. WTA), która zacznie od II rundy. Cały czas o prawo startu walczy Magdalena Fręch (94. WTA), która po wygranej z 7:6 (11:9), 6:0 z Federicą Urgesi (964. WTA) awansowała do II rundy kwalifikacji.