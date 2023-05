Iga Świątek podsumowała występ w Madrycie. To podobało jej się najbardziej. Króciutko

Dla Igi Świątek był to 14. turniej WTA na kortach ziemnych i ósmy, który zakończyła w finale. Polka wygrywała aż sześć razy, ale tym razem nie dała rady Białorusince Arynie Sabalence, z którą przegrała po zaciętym pojedynku 3:6, 6:3, 3:6.

Świątek zabiera głos po finale z Sabalenką

Kolejne zmagania Polka rozpocznie w Rzymie, gdzie będzie bronić tytułu. Iga Świątek może wygrać włoski turniej trzeci raz z rzędu. Byłby to nie lada wyczyn, bo ostatnią zawodniczką, której udała się ta sztuka była Conchita Martinez, która w latach 1993-1996 wygrała Italian Open aż cztery razy.

Iga podzieliła się z fanami odczuciami po turnieju w Madrycie w swoich mediach społecznościowych. "Kolejny tydzień i kolejny turniej za mną. Dużo wyzwań, dużo dobrych dni na korcie, świetnie jedzenie i kawa. No i nowe wspomnienia do kolekcji - to zabieram ze sobą. Do zobaczenia w Rzymie!" - napisała Polka.

Znamy już potencjalne przeciwniczki Świątek. W swoim pierwszym starciu Iga zmierzy się z Włoszką Sarą Errani (78. WTA) lub Rosjanką Anastazją Pawluczenkową (506. WTA). Najbliższy mecz Iga zagra 11 lub 12 maja.

Choć Polka przegrała w finale, to była zadowolona ze swojej postawy. Zauważyła, że wraca do lepszej formy. W trakcie konferencji przyznała też, że na początku sezonu mierzyła się z presją, którą powodowało bycie rankingową jedynką.

- Ludzie mówią, że trudno jest dostać się na szczyt, ale utrzymanie się na nim jest jeszcze trudniejsze. Myślę, że wykonuję dobrą robotę. Każdy musi znaleźć to, co go motywuje. Bez względu na to, w jakim jest miejscu. To dla mnie zmiana w porównaniu do tego, jak czułam się na początku sezonu z presją bycia numerem jeden na świecie i jak się czuję teraz - powiedziała po starciu z Sabalenką.

Występ Igi Świątek doceniła też jej rywalka. Aryna Sabalenka przyznała, że starcia z Igą są zawsze ciężkimi bitwami, które motywują do ciągłej poprawy. Białorusinka wyraziła również nadzieję, że nie jest to jej ostatni finałowy pojedynek przeciwko Polce w tym sezonie.