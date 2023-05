Kuriozalna kontuzja tenisisty ze światowego topu. Znaleźli winną i zawstydzili ją zarzutem

Matteo Berrettini (20. ATP) z powodu naderwania mięśnia ukośnego wewnętrznego brzucha nie wystąpi podczas rozpoczętego dzisiaj turnieju w Rzymie. - Długo żywiłem nadzieję, że będę mógł wystąpić w Rzymie. Bo ten turniej jest dla mnie niezwykle ważny. To właśnie tu zaczęły spełniać się moje tenisowe marzenia. Niestety ostatnie badania, przeprowadzone przez lekarzy, pokazały, że potrzebuję jeszcze co najmniej tygodnia odpoczynku przed powrotem do treningów - przekazał podłamany tenisista za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Matteo Berrettini nie gra, bo uprawia za dużo seksu? "Nie wygrywa, ponieważ jest Satta"

Kilka miesięcy wyszło na jaw, że 27-letni Włoch spotyka się z włoską celebrytką Melissą Sattą. To właśnie ona stała się według kibiców główną winną problemów zdrowotnych Berrettiniego. Para jest obwiniana o to, że... uprawia zbyt dużo seksu. Satta ujawniła to w rozmowie z "Vanity Fair". - Czy naprawdę muszę odpowiadać przed tymi ludźmi? - zastanawiała się.

Niezwykły triumf Andy'ego Murray'a. Czekał na to 18 lat. Najdłużej w historii

Berrettini nie zagra w Rzymie z powodu problemów z brzuchem. Identyczną kontuzję odniósł w 2021 roku, co podkreśliła partnerka zawodnika. - Szkoda, że to kontuzja w tym samym miejscu, co w 2021 roku, kiedy go nie znałam.

Kobieta, która w przeszłości była żoną piłkarza Kevina-Prince'a Boatenga, podkreśliła, że wówczas spotykała się z podobnymi oskarżeniami. - Kiedyś mój były mąż cierpiał na ból łonowy. Tam też zaatakowali mnie, mówiąc, że uprawialiśmy za dużo seksu i to było przyczyną jego problemów fizycznych - przyznała.

Burza ws. turnieju w Madrycie. Kompromitacja organizatorów. "Mają ból d***"

Melissa Satta krytykowana. "Jak można napisać coś takiego!?"

Satta przyznała, że odkąd media dowiedziały się o jej związku z tenisistą jest narażona na ciągły hejt. - Nie jestem tym typem człowieka, który potępia cokolwiek w mediach społecznościowych. Powstrzymywałam się - zaznaczyła.

Kobieta przytoczyła jednak historię, która bardzo ją zdenerwowała. Chodzi o tytuł jednego z artykułów. - Tytuł gazety: "Melissa Satta przynosi pecha", po meczu na turnieju w Monte Carlo, w którym Matteo wygrał, ale po którym doznał kontuzji. Jak można napisać coś takiego!? To nieetyczne" - dodała.