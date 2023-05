Niezwykły triumf Andy'ego Murray'a. Czekał na to 18 lat. Najdłużej w historii

Mimo licznych problemów zdrowotnych Andy Murray wciąż potrafi rywalizować na najwyższym światowym poziomie. Blisko 36-letni Szkot żyje i gra z tytanową protezą biodra, ale wciąż jest 41. rakietą świata i triumfuje w kolejnych turniejach.

Na taki triumf Murray czekał blisko 18 lat. Najdłużej w historii

Tym razem okazał się najlepszy we francuskim Aix-en-Provence. Była to impreza z cyklu Challenger Tour, której zwycięzca zgarnął 175 punktów do rankingu ATP. Murray w niedzielnym finale pokonał 17. zawodnika na świecie Tommy'ego Paula 2:6, 6:1, 6:2 i po raz pierwszy od blisko 18 lat wygrał turniej tej niższej rangi. Jak podaje oficjalny profil ATP Challenger Tour - to najdłuższa przerwa w historii challengerów. Ostatni raz triumfował w Binghamton w 2005 roku. To również jego pierwszy tytuł na mączce od 2016 roku.

- Ten ostatni rok, właściwie 18 miesięcy, to była trochę walka z moją grą. Ale mój team mnie wspierał i pracował ze mną, abym stawał się coraz lepszy. Ciągle próbuje się rozwijać - powiedział Murray po zwycięstwie nad Paulem. Później wyraził również swoje podziękowania dla wspierających go fanów.

Andy Murray może być wielką inspiracją dla wszystkich sportowców, nie tylko tenisistów. Trzykrotny mistrz wielkoszlemowy po licznych kontuzjach, w zaawansowanym wieku i z protezą biodra powrócił do światowej czołówki i wciąż raczy nas wielkimi widowiskami. Tak było, chociażby podczas tegorocznego Australian Open.

36-letni Szkot w pierwszej rundzie po blisko pięciogodzinnym meczu ograł rozstawionego wówczas z 13. Matteo Berrettiniego, aby dwa dni później zagrać jeszcze dłuższe spotkanie. Jego pojedynek z Thanassim Kokkinakisem (104. ATP) trwał blisko sześć godzin, ale górą ponownie był Murray. To nadmierny, niewyobrażalny wysiłek dla zwykłego "śmiertelnika", a co dopiero dla gracza tak dotkniętego urazami. W Melbourne w trzeciej rundzie przez kolejne trzy i pół godziny stawiał opór Roberto Bautiscie-Agutowi (25. ATP), ale ostatecznie przegrał w czterech setach.

W tym roku były lidera rankingu ATP grał w finale turnieju w Doha, gdzie przegrał z Daniłem Miedwiediewem. W zeszłym roku dwukrotnie dochodził do meczów bezpośrednio decydujących o tytule, lecz w obu tych przypadkach przegrał - w Sydney z Asłanem Karacewem oraz w Stuttgarcie z Matteo Berrettinim. Ostatni tytuł cyklu ATP Andy Murray zdobył w 2019 roku w Antwerpii.