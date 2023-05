Oto ranking WTA po turnieju w Madrycie. Iga Świątek musi uważać na Sabalenkę

Przewaga Igi Świątek nad Aryną Sabalenką w rankingu WTA stopniała do 1744 punktów. Białorusinka podczas turnieju w Madrycie odrobiła do Polki 340 punktów. Ponadto w najnowszym notowaniu światowych list doszło do kilku zmian w czołowej dziesiątce.

3 Fot. Manu Fernandez / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl