Sensacyjny finalista zaskoczył Alcaraza w Madrycie. Zadecydował trzeci set

Wygrana w Barcelonie, wygrana w Madrycie - 20-letni Carlos Alcaraz (ATP 2) pójdzie w ślady Rafaela Nadala jako nowy "król kortów ziemnych"? Na razie Hiszpan potwierdził swoją znakomitą dyspozycję w stolicy Hiszpanii, gdzie obronił wywalczony przed rokiem tytuł.

Rewelacyjny "lucky loser" nie zatrzymał Alcaraza. Hiszpan obronił tytuł w Madrycie

W finale turnieju w Madrycie rywalem Alcaraza był sensacyjny "lucky loser" z Niemiec - Jan-Lennard Struff (ATP 65), który jako pierwszy tenisista w historii, przegrywając w eliminacjach i wchodząc do turnieju tej rangi jako szczęśliwy przegrany, był w stanie awansować aż tak daleko. 33-letni Niemiec po drodze pokonał m.in. Greka Stefanosa Tsitsipasa czy Rosjanina Asłana Karacewa.

W meczu z Alcarazem Struff też pokazał się z bardzo dobrej strony. Mimo że rozpoczął go od utraty podania. Niemniej jednak już w czwartym gemie był w stanie odrobić stratę przełamania - Niemiec wygrał przy serwisie rywala do zera i wyrównał stan seta na 2:2. Kolejne przełamanie miało miejsce na korzyść Hiszpana w siódmym gemie na 4:3, ale co ciekawe Struff dalej miał świetną szansę na wyrównanie przy stanie 5:4 - prowadził 0:40 przy serwisie przeciwnika, ale nie wykorzystał trzech break pointów. Alcaraz był skuteczniejszy - już przy pierwszej piłce setowej zakończył seta, którego wygrał 6:4.

W drugim secie Struff zaczął świetnie - wygrał gładko trzy pierwsze gemy, tracąc w nich ledwie cztery punkty. Dzięki temu prowadził 3:0 z przełamaniem, które wystarczyło do wygranej całej partii. To jednak nie oznacza, że Niemcowi to przyszło łatwo. Gema na 4:1 przy własnym serwisie Struff wygrał mimo bardzo zaciętej gry na przewagi i aż pięciu break pointów dla swojego rywala. Ostatecznie wygrał drugiego seta 6:3.

W decydującej partii także o wszystkim zadecydowało jedno przełamanie, ale tym razem to Alcaraz pokazał klasę. Gdy zdołał przełamać swojego przeciwnika na 3:1, w trzech kolejnych gemach przy własnym serwisie nie stracił nawet jednego punktu! Wygrał 6:3 i mógł świętować zwycięstwo w całym turnieju.

Dzięki tej wygranej w Madrycie Carlos Alcaraz umocnił się na drugim miejscu w rankingu ATP z dorobkiem 6770 punktów. Hiszpan traci tylko pięć punktów do prowadzącego Serba Novaka Djokovicia. Jan-Lennard Struff dzięki swojemu fantastycznemu występowi w Madrycie awansuje z 65. na 28. miejsce w rankingu.

Kolejny turniej z udziałem najlepszych tenisistów świata rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek w Rzymie.