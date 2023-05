Były trener Sereny Williams wskazał trzy najlepsze tenisistki. Burza w komentarzach

Aryna Sabalenka (2. WTA) wygrała turniej WTA 1000 w Madrycie, pokonując w finale 6:3, 3:6, 6:3 Igę Świątek (1. WTA). Tym samym Białorusinka zrewanżowała się Polce za porażkę w ostatnim turnieju w Stuttgarcie. Dodatkowo różnica między zawodniczkami w światowym rankingu zmalała z 2084 do 1744 pkt. - Sabalenka będzie musiała być konsekwentnie agresywna i poprawić pracę nóg, jeśli chce dalej rywalizować z Igą na wysokim poziomie na mączce - mówili Sport.pl eksperci przed rywalizacją w stolicy Hiszpanii.

Patrick Mouratoglou pokusił się o ciekawą opinię po finale turnieju w Madrycie. Były trener Sereny Williams w latach 2012-2022, a także Coco Gauff (6. WTA) czy Stefanosa Tsitsipasa (5. ATP), postanowił wskazać nowe wielkie trio w kobiecym tenisie, wzorem Novaka Djokovicia, Rafaela Nadala i Rogera Federera wśród panów. "WTA ma swoją wielką trójkę. Aryna Sabalenka, Iga Świątek i Jelena Rybakina (7. WTA). Ta trzecia nie jest wysoko w rankingu, tylko dlatego, że nie przyznali jej punktów za wygrany Wimbledon w 2022 roku" - stwierdził szkoleniowiec, obecnie współpracujący z Simoną Halep.

Warto przypomnieć, że tenisiści i tenisistki nie otrzymywali punktów za zeszłoroczny Wimbledon przez wykluczenie Rosjan i Białorusinów z rywalizacji. Wtedy taką decyzję podjęła organizacja All England Club, a WTA i ATP ją wyraźnie skrytykowały. Z kolei z opinią Mouratoglou nie zgadzało się wielu internautów. "Wielka trójka? Sabalenka i Rybakina mają razem jednego Wielkiego Szlema. Świątek jest młoda i już ma trzy. Nikt nie stworzy tak wielkiego trio, jak Nadal, Djoković i Federer" - napisał jeden z kibiców. "Nie tak szybko. Rafa, Roger i Novak byli unikatowi i nie ma sposobu na to, by to powtórzyć" - dodaje inny fan.

Wszystkie trzy wspomniane tenisistki będą miały okazję się wykazać w trakcie zbliżającego się turnieju w Rzymie, który potrwa od 9 do 20 maja. Tytułu z zeszłego roku będzie bronić Iga Świątek, która wówczas pokonała w finale 6:2, 6:2 Tunezyjkę Ons Jabeur (4. WTA). Wtedy Sabalenka dotarła do półfinału, a Rybakina zakończyła zmagania na trzeciej rundzie.