Świątek szybko ucięła temat. "Myślę, że nie powinniśmy o tym rozmawiać"

Iga Świątek (1. WTA) pierwszy raz w karierze dotarła do finału turnieju WTA 1000 w Madrycie i przegrała z Aryną Sabalenką (2. WTA) 3:6, 6:3, 3:6. Białorusinka pierwszy raz wygrała z Polką na nawierzchni ceglanej i zbliżyła się do niej na 1744 punkty w rankingu WTA i przewodzi WTA Race. Świątek pomimo porażki podsumowała swój występ na turnieju pozytywnie i najwyraźniej znów odzyskała radość z gry.

Iga Świątek podsumowała porażkę z Aryną Sabalenką. "Tenis jest różnorodny"

Na konferencji prasowej po finale w Madrycie Iga Świątek zaczęła od podsumowania spotkania, które jej zdaniem stało na świetnym poziomie. - Grałyśmy na dobrym poziomie, ale ona była dzisiaj lepsza. Trudno mi to teraz analizować. Czasami chodzi o jakieś konkretne sprawy, które mogłam zrobić lepiej. Ona zagrała kilka ryzykownych piłek. Może mogłam być bardziej proaktywna, ale szczerze mówiąc, myślę, że zagrałyśmy dobrze. Nie żałuję - podsumowała liderka rankingu WTA.

Dziennikarze dopytywali również o warunki na korcie w Madrycie, które dużo bardziej promowały atuty Sabalenki. Ten temat Świątek wolała szybko uciąć, ze względu na szacunek do rywalki. - Myślę, że nie powinniśmy o tym rozmawiać. Ona zagrała dobry mecz i nie chce mówić, że przegrałam przez warunki. Tenis jest różnorodny i każdy radzi sobie na innej nawierzchni. Nie chcę umniejszać sukcesu Aryny - przekazała.

Przełamanie po trudach na początku roku. Iga Świątek wróciła do najlepszej dyspozycji

Początek 2023 roku był dla Igi Świątek słodko-gorzki. Liderka rankingu WTA wygrała turniej w Dosze i dotarła do finału w Dubaju. Odpadała jednak w IV rundzie Australian Open po porażce z 4:6, 4:6 Jeleną Rybakiną (7. WTA) i w półfinale Indian Wells po porażce z Kazaszką 2:6, 2:6. Później przez kontuzję wycofała się z Miami Open i do rywalizacji wróciła w Stuttgarcie. Wygrana w Niemczech i finał w Madrycie pokazały, że wraca do formy, co sama zauważyła na konferencji prasowej. Chodzi również o aspekt mentalny.

- Ludzie mówią, że trudno jest dostać się na szczyt, ale utrzymanie się na nim jest jeszcze trudniejsze. Myślę, że wykonuję dobrą robotę. Każdy musi znaleźć to, co go motywuje. Bez względu na to, w jakim jest miejscu. To dla mnie zmiana, w porównaniu do tego, jak czułam się na początku sezonu z presją bycia numerem jeden na świecie i jak się czuję teraz - mówi 21-latka.

Turniej w Madrycie dał Świątek spore pokłady pewności siebie oraz wnioski na kolejne zmagania. - Wiem, co mogę poprawić i nie obchodzi mnie, czy przegram dwa, czy trzy sety. Ja zawsze walczę. Zajmuję się rzeczami, na które mam wpływ. Jeśli będę w stanie grać lepiej, zrobię to na korcie - zakończyła liderka rankingu WTA.

Teraz Iga Świątek przygotowuje się do turnieju WTA 1000 w Rzymie. Jego początek zaplanowano na 9 maja. W zeszłym roku Polka wygrała w finale z Ons Jabeur (4.WTA) 6:2, 6:2.