Sabalenka zabrała głos po finale. Powiedziała, co myśli o Idze Świątek

Aryna Sabalenka (2. WTA) w sobotni wieczór nieco niespodziewanie pokonała liderkę światowego rankingu, Igę Świątek w finale prestiżowego turnieju WTA 1000 w Madrycie. Białorusinka w meczu trwającym aż dwie godziny, 27 minuty, wygrała po pasjonującym spotkaniu 6:3, 3:6, 6:3.

Tym Sabalenka zdominowała Igę Świątek. Eksperci to przewidzieli

Sabalenka nie kryła zadowolenia z przełamania złej passy z Igą Świątek na kortach ziemnych (wcześniej przegrała trzy spotkania).

- Jestem bardzo szczęśliwa, bo to był świetny, intensywny mecz, wspaniała walka. Bardzo się cieszę, że wygrałam tytuł. Mam nadzieję, że w tym sezonie zagramy jeszcze wiele finałów. Tegoroczne mecze są zupełnie inne niż te z przeszłości. Bardzo się poprawiłam i mogę Igę pokonywać - powiedziała Sabalenka po zakończeniu spotkania.

Sabalenka wychwala Igę Świątek

- Jak zawsze, spotkanie z Igą to ciężka bitwa, ona popycha mnie do granic możliwości. Bardzo ją szanuję, jest świetną zawodniczką, a to, co zrobiła w zeszłym sezonie i nadal robi, jest czymś, co naprawdę motywuje cię do poprawy, do ciężkiej pracy. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę z nią walczyć i wygrywać. Dzięki temu oglądanie naszych meczów nie jest takie nudne - dodała z uśmiechem Sabalenka.

Białorusinka nie ma wątpliwości, że tenis kobiecy bardzo potrzebuje takich pojedynków.

- Kobiecy tenis tego potrzebuje, rywalizacji numeru jeden z dwa w finale. Jest to przyjemniejsze dla fanów do oglądania. Nie mówię, że z resztą zawodniczek coś jest nie tak. Jak ktoś jest w dobrej formie, to zasługuje na finał, ale jak ludzie widzą takie zakończenie turnieju jak nasz dzisiejszy mecz, to sprawia, że jeszcze bardziej chcą zobaczyć taki pojedynek. Mam nadzieję, że będziemy mogli kontynuować to, co robimy w tym sezonie - przyznała Sabalenka.

Co było kluczem do jej zwycięstwa ze Świątek?

- Postępowałam zgodnie z taktyką i myślę, że to było kluczowe. Nie spieszyłam się i czekałam na jeszcze lepszą okazję, by oddać potężne uderzenie. Realizowałem mój plan od początku do końca - powiedziała wiceliderka światowego rankingu.

Białorusinka zdradziła też, że uwielbia grać na kortach ziemnych.

- Bardzo lubię grać na kortach ziemnych, ponieważ mam dodatkowy czas na uderzenie. Kort w Madrycie nie jest super szybki, więc mogę spokojnie decydować się na potężne uderzenia. Są dłuższe wymiany, a nie tylko bombardowanie. Musisz pracować nad każdym punktem i to jest niesamowite. Kiedy dotarłam do finału w Stuttgarcie w 2021 roku, pomyślałem, że glina dobrze pasuje do mojej gry - powiedziała Sabalenka.

Teraz Białorusinka, podobnie jak Iga Świątek wystąpi w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Rzymie. Potem tenisistki czeka drugi turniej wielkoszlemowy - Roland Garros.