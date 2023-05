Iga Świątek przegrała z Sabalenką, a Janowicz nie ma wątpliwości

Iga Świątek właśnie skończyła swój 14. w karierze turniej WTA na kortach ziemnych. I wystąpiła w ósmym finale takich zawodów. To najlepszy wynik od czasów Moniki Seles, która w latach 1989-1992 ze swoich 14 pierwszych turniejów na mączce aż 13 skończyła w finałach.

Seles z tych 13 finałów wygrała 10. A Iga ze swoich ośmiu wygrała sześć. Siódmego tytułu na kortach ziemnych i 14. licząc wszystkie nawierzchnie (bilans finałów WTA Igi to teraz 13 zwycięstw i cztery przegrane) Polka nie zdobyła, bo w Madrycie nieco lepsza okazała się Aryna Sabalenka. Czy zwycięstwo Białorusinki należy odczytywać jako ostrzeżenie przed zbliżającym się wielkoszlemowym Roland Garros?

Łukasz Jachimiak: Czy ty też miałeś wrażenie, że Iga Świątek na mączce stała się nietykalna i teraz jesteś zaskoczony, że w finale w Madrycie pokonała ją Aryna Sabalenka?

Jerzy Janowicz: Iga też czasami może przegrywać, bo nie jest robotem. Ten mecz był w wykonaniu Igi mocno szarpany, nierówny. W ogóle pierwsze dwa sety były z małą liczbą winnerów z obu stron i z większą liczbą błędów. Dopiero trzeci set czysto tenisowo był w wykonaniu obu pań naprawdę dobry.

Jeśli nawet są powody, żeby ponarzekać na sam tenis, to na pewno nie można mieć żadnych zastrzeżeń do mentalu. Obie walczyły ostro od pierwszej do ostatniej piłki.

- To prawda i tego się spodziewaliśmy po meczu numeru jeden z numerem dwa. W takim meczu nie może być mowy o odpuszczaniu. Natomiast na moje oko, które przez wiele lat widziało tenis na każdym poziomie, pierwszy i drugi set były średnie w wykonaniu obu pań. Były mocno nerwowe, szarpane, brakowało rytmu i dopiero trzeci set wszedł na wysoki poziom, a najlepszy był ostatni gem. W sumie mam lekki niedosyt, ale ogólnie mam też nadzieję, że takich spotkań będzie coraz więcej.

Spodziewasz się, że rywalizacja Świątek - Sabalenka stanie się wizytówką tenisa kobiet?

- Jestem zdecydowanie bardziej spokojny o to, że na najwyższym poziomie będzie cały czas Iga niż o to, że świetne wyniki będzie cały czas osiągała Sabalenka. Nawet przy średniej czy wręcz słabej grze Iga jest w stanie mieć dobre wyniki. A Sabalenka? Mam wątpliwości. Jeżeli ona nie gra swojego dobrego tenisa, to ma problem, bo nie ma planu B.

Tylko że od początku sezonu naprawdę dobrze działa jej plan A. Ona właśnie zdobyła trzeci tytuł w tym roku i zagrała już piąty finał.

- Tak, ale mimo wszystko uważam, że Iga będzie częściej od Sabalenki osiągała takie rezultaty. Mogę się mylić, może Sabalence w końcu uda się ustatkować na tym poziomie, ale myślę, że jeszcze może być tak, jak w poprzednich latach, gdy mecze we wcześniejszych rundach często sprawiały jej problemy.

Na ile Sabalence pokonać Igę pomogło to, że madrycka mączka jest najbardziej ze wszystkich zbliżona do kortów twardych, również za sprawą wysokości, na jakiej są położone korty?

- To jak najbardziej ma znaczenie. Każdy turniej ma swoją specyfikę - wysokość nad poziomem morza, wilgotność, temperaturę, rodzaj nawierzchni, piłki, jakie są używane i w Madrycie warunki sprzyjały bardziej Sabalence niż Idze. Sabalenka uderza bardziej płaskie piłki, szczególnie ze strony forhendowej. Natomiast uchwyt Igi jest mocno głęboki, bardzo topspinowy. Na szybkiej nawierzchni i na stosunkowo dużej wysokości nad poziomem morza tak grając zdecydowanie trudniej się kontroluje piłkę. Oczywiście do finału już obie zdążyły zagrać po kilka meczów i obie mogły się do warunków przyzwyczaić, ale na pewno Idze było o to trudniej.

Za chwilę w Rzymie i następnie na Roland Garros Idze będzie łatwiej, bo tamtejsze korty ziemne są bardziej klasyczne, po prostu wolniejsze?

- Na pewno w Rzymie będzie bardziej klasycznie. Tam jest spora wilgotność, ziemia jest dużo cięższa, jest gruba, powolna, mokra. Te warunki będą sprzyjały Idze. A na Rolandzie wszystko będzie zależało od pogody. Jeśli będzie słonecznie, to warunki na pewno będą bardziej pod Sabalenkę, a gdy będzie chłodno i mokro - to zdecydowanie pod Igę.

Czyli idealnie by było, gdyby Roland Garros znów został przesunięty na październik, jak w pandemicznym 2020 roku?

- A nawet na listopad, ha, ha!

Ile razy trenowałeś z Igą? Bo rozumiem, że założenie było takie, że trochę oswoisz ją z szybkimi, płaskimi piłkami. Pewnie miałeś trochę imitować Sabalenkę?

- Jak mam być szczery, to nie chcę za bardzo tego komentować. Trochę pomagam Idze, ale jak konkretnie, to trzeba pytać Tomka [trenera Wiktorowskiego]. Może on opowie, jeśli będzie miał ochotę.

Czyli dla dobra Igi ty nie chcesz zdradzać tajemnic z treningów?

- Nie mówię, że to tajemnice. Po prostu jeśli ktoś mnie prosi o pomoc, to pomagam i publicznie się do tego nie odnoszę.

Za nami Stuttgart wygrany przez Igę i Madryt z Igą w finale. Gdybyś teraz musiał powiedzieć czy Świątek wygra Roland Garros, to raczej byłbyś ostrożny, czy stwierdziłbyś, że będzie murowaną faworytką?

- Dla mnie Iga jest faworytką na wszystkich kortach, nie tylko ziemnych. I już dawno tak mówiłem. Iga czysto tenisowo jest po prostu dużo wyżej od innych dziewczyn. Wiadomo, że mimo to może przegrywać, bo nie jest maszyną. Czasami jej zdarzają się słabsze mecze, a do tego rywalka gra bardzo dobrze, ale ogólnie Iga naprawdę tenisowo góruje nad wszystkimi innymi dziewczynami.