Nietypowa sytuacja tuż przed meczem Świątek - Sabalenka. Przedziwny gość na korcie [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) przystąpiła do turnieju w Madrycie jako najwyżej rozstawiona zawodniczka i niemal bez problemów dotarła do finału. Tam jej rywalką była rozstawiona z numerem drugim Aryna Sabalenka (2. WTA). Był to wielki rewanż za finał turnieju w Stuttgarcie, który 6:3, 6:4 wygrała Polka.

Obsada finału nie mogła dziwić fanów tenisa. Nieco zaskakujące mogło być natomiast to, co zadziało się tuż przed hitowym starciem obu zawodniczek. Do sędziego Kadera Nouniego podszedł bowiem... czworonożny robot, niosący dla niego ważny pakunek. Były to piłki, jakich zawodniczki miały używać w trakcie meczu.

Psa-robota można było spotkać także podczas wcześniejszych spotkaniach. Należy on bowiem do międzynarodowej firmy ochroniarskiej Prosegur, odpowiadającej za bezpieczeństwo podczas turnieju. Jego głównym zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa osobom na korcie. W tym celu został wyposażony w sztuczną inteligencję, która pozwalała mu choćby wykrywać podejrzane elementy, rozpoznawać je i generować alert dla ochroniarzy. Mógł także towarzyszyć tenisistom podczas treningów oraz meczów.

Wejście robota na kort nie było jedynym niespodziewanym zdarzeniem przed finałem. Na sympatyczny gest zdecydował się także sędzia Nouni, który podszedł do Sabalenki i złożył jej życzenia urodzinowe. W ostatni piątek skończyła ona 25 lat.

W finale turnieju w Madrycie Iga Świątek przegrała 3:6, 6:3, 3:6 z Aryną Sabalenką. Tym samym obie zawodniczki zrównały się pod względem wywalczonych tytułów singlowych. Na ten moment obie mają ich po 13.