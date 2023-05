Sabalenka po meczu miała sporo do powiedzenia Świątek. I organizatorom. Wyjaśniła "aferę"

- Muszę przyznać, że za każdym razem pchasz mnie do granic możliwości. Mam jednak nadzieję, że będziemy popychały siebie nawzajem ku najlepszej grze - w takich słowach Aryna Sabalenka zwróciła się do Igi Świątek po wygranym finale WTA 1000 w Madrycie. Białorusinka odniosła się również do afery wokół prezentu, który dostała od organizatorów turnieju z okazji 25. urodzin.

3 Screen z https://twitter.com/TheTennisLetter/status/1654929904327340032 i AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl